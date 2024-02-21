"Росія готова пожертвувати багатьма": очільник НАТО пояснив втрату Авдіївки Україною

Єнс Столтенберг назвав перші помітні успіхи військ РФ в Україні наслідком того, що Росія заручилася значною військовою підтримкою від Ірану, Північної Кореї.

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Окупація російськими військами Авдіївки не матиме істотного стратегічного впливу на ситуацію. Про це повідомив керівник НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю "Радіо Свободі".

Він звернув увагу на те, що відступ українських військ з Авдіївки не змінить ситуацію. З його слів, водночас це нагадує, що про те, що Росія готова втрачати своїх військових у великій кількості.

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"Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля незначних територіальних здобутків", – пояснив він.

Столтенберг назвав перші помітні успіхи військ РФ в Україні наслідком того, що Росія заручилася "значною військовою підтримкою від Ірану, Північної Кореї". Очільник альянсу також звернув увагу на те, що РФ збільшила власне виробництво й "мобілізувала більше сил".

Ситуація в районі Авдіївки

У звіті Генерального штабу ЗСУ від 21 лютого йдеться про те, що в районі Авдіївки тривають бої. Українські захисники відбили 13 разів ворожих атак. Це відбулося в околицях населених пунктів Степове, Невельське, Ласточкине, Сєверне.

Українські війська відбили також наступ противника в районі Бахмута. Біля села Іванівське російські окупанти здійснили дві атаки.

Нагадаємо, 21 лютого генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос повідомив, що колишній Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний планував вивести війська з Авдіївки раніше. З його слів, розвідка не виконала завдання, адже вчасно не виявила намагання ворога через підземні комунікації дістатися до українських позицій.