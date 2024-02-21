"Просідають фланги": ЗС РФ загрожують оточити Вугледар і сунуть на Курахове, — військкор (карта)

Приблизно 100 українських військових майже потрапили в оточення внаслідок просідання флангів через тиск ЗС РФ, розповіла кореспондентка Юлія Кирієнко.

Related video

Бійці ЗСУ відбивають посилені атаки ЗС РФ у напрямку Курахового у Донецькій області. Подекуди доводиться вести кругову оборону внаслідок просідання флангів та прориву ворога біля Авдіївки. Чи мають українські війська запас міцності військова кореспондентка телеканалу "1+1" Юлія Кирієнко розповіла у дописі Facebook.

Кирієнко описала ситуацію під Кураховим, ґрунтуючись на повідомленнях від неназваних джерел серед військових. З її слів, ЗС РФ, прорвавшись під Авдіївкою, рухаються у напрямку Курахового з двох сторін. Для ведення штурмових дій ворог використовує "колони техніки".

Важливо

Окупантам в Авдіївці могли допомагати "ждуни": в Україні ще є "сплячі агенти" РФ (відео)

Найближчим часом може виникнути загроза для Вугледара, ідеться у дописі. На сьогодні один з батальйонів невказаної бригади "майже став у кругову оборону" (батальйон — близько 100 ос.). Причина ситуації — "просідання флангів" внаслідок того, що у ворога "більше сил", зауважила кореспондентка.

Військові передбачили погіршення ситуації після втрати Авдіївки, написала Кирієнко. Зокрема, на даній ділянці зібрали певну кількість снарядів та особового складу.

"Авдіївка все. Курахове приготуватись. Штурмові [атаки найсильніші — ред.]. Колони техніки з двох напрямків ідуть на наші сили. Добре, що наші встигли трохи зібрати снарядів і роздобути поповнення людьми".

Яка ситуація під Кураховим, Вугледаром та Авдіївкою Фото: Скриншот

Бої на Донбасі — чим особливе Курахове

Курахове — місто на заході Донецької області, у якому до війни проживало близько 18 тис. людей. Місто розташоване на трасі N15, яка прямує з Донецька через Мар'їнку у напрямку Новопавлівки. Відстань від лінії боїв станом на 21 лютого — близько 20 км.

Новопавлівка Запорізької області — за 40 км на захід від Курахового. Вугледар розташований південніше — на відстані 18 км: до нього можна дістатись по дорозі О0532, яка іде з Мар'їнки через Побєду та Костянтинівку.

Курахове - яка відстань від лінії боїв станом на 21 лютого Фото: DeepState

Наступ на Курахове та Вугледар — останні події

Генштаб ЗСУ станом на вечір 21 лютого повідомив, що протягом минулої доби найбільше штурмів ЗС РФ відбулось біля Авдіївки — 12 разів. Також ворог намагався атакувати біля Мар'їнки — 10 разів. На Новопавлівському напрямку спроб прориву не було.

У звіті командування також вказано, що росіяни намагались просунутись у напрямку населених пунктів Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського (навколо Авдіївки) та Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки (біля Мар'їнки). Також масових авіа- та артударів завдали на лінії між Мар'їнкою та Вугледаром і вздовж усієї лінії боїв до Авдіївки.

Вугледар-Мар'їнка-Курахове, штурми та обстріли ЗС РФ 21 лютого Фото: Генштаб ЗСУ

Зазначимо, починаючи з грудня 2023 року російські війська активізували обстріли Курахового. Наприклад, 19 грудня вони вдарили про промзоні та школі, — повідомили у міській адміністрації. 4 січня стався обстріл центральних вулиць: постраждали навчальні заклади та кафе.

Нагадуємо, 19 лютого аналітики порталу DeepState повідомили, що можливе відведення частини підрозділів ЗС РФ з-під Авдіївки. Можливий напрямок, куди їх можуть перевести — на Куп'янськ у Харківській області та під Роботине у Запорізькій області.