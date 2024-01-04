Нічний удар по центру Курахового: окупанти зруйнували школу, дитсадок і кафе, — ОВА (фото)

За даними голови адміністрації Вадима Філашкіна, близько опівночі росіяни обстріляли ракетами центральну частину міста. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

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У ніч на 4 січня Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по місту Курахове, що в Донецькій області. Про це написав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у своєму Telegam-каналі.

Повідомляється, що під ударом опинилася центральна частина Курахового. У результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру міста.

"Близько опівночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кафе. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки", — повідомив Філашкін.

За словами чиновника, інформації про жертви не надходило. Обставини та наслідки удару встановлюють.

Наслідки обстрілу цивільної інфраструктури в Кураховому

Нагадаємо, головний редактор видання Defense Express Олег Катков в інтерв'ю від 3 січня заявив, що єдиним способом зменшити інтенсивність ракетних обстрілів України є знищення російських літаків на землі.

Раніше, 2 січня, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ракет "Калібр" у ворога набагато менше, ніж відповідних зразків повітряного базування, тому вони їх не використовують у великій кількості.