Ночной удар по центру Курахово: оккупанты разрушили школу, детсад и кафе, – ОВА (фото)

По данным главы администрации Вадима Филашкина, около полуночи россияне обстреляли ракетами центральную часть города. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

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В ночь на 4 января Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу Курахово, что в Донецкой области. Об этом написал начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своем Telegam-канале.

Сообщается, что под ударом оказалась центральная часть Курахово. В результате была повреждена гражданская инфраструктура города.

"Около полуночи россияне выпустили по городу ракеты — разрушили детсад, школу, профилакторий и кафе. Кроме того, повреждены многочисленные многоэтажки", — сообщил Филашкин.

По словам чиновника, информации о жертвах не поступало. Обстоятельства и последствия удара устанавливаются.

Последствия обстрела гражданской инфраструктуры в Курахово

Напомним, главный редактор издания Defense Express Олег Катков в интервью от 3 января заявил, что единственным способом уменьшить интенсивность ракетных обстрелов Украины является уничтожение российских самолетов на земле.

Ранее, 2 января, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракет "Калибр" у врага гораздо меньше, чем соответствующих образцов воздушного базирования, поэтому они их не используют в большом количестве.