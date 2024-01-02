"У них есть причины": в ВСУ объяснили, почему россияне бьют "Калибрами" меньше, чем Х-101 и Х-555

Представитель Воздушных сил ВСУ обратил внимание на тот факт, что российских кораблей стало меньше в Черном и Азовском морях, что является одной из предпосылок для меньшей интенсивности запусков "Калибров".

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Ракет "Калибр" у врага гораздо меньше, чем соответствующих образцов воздушного базирования, поэтому они их не используют в большом количестве. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил подробности.

Во время атаки по Украине 2 января российские оккупанты применили различные виды ракет, но только три "Калибры". По его словам, такие ракеты применяют втрое меньше, чем Х-101/Х-555, если принимать во внимание соответствующую статистику их применения.

"Видимо, есть у них на то причины определенные", — пояснил Игнат.

Он добавил, что по параметрам "Калибры" соответствуют и ракетами Х-101 и Х-555. В то же время отметил, что с запусками с подводных лодок несколько трудно бороться.

Представитель Воздушных сил ВСУ обратил внимание на тот факт, что российских кораблей стало меньше в Черном и Азовском морях. Это также одна из причин уже не столь интенсивных пусков ракет "Калибр".

"Подводную флотилию вслед за крейсером "Москва" пополняют и другие плавсредства", — добавил военный.

Атака по Украине 2 января — данные Воздушных сил ВСУ

Российские оккупанты во время атаки по украинским городам запустили 99 целей, из которых защитникам нашего государства удалось уничтожить 72. Как заявили в Воздушных силах, в ночь на 2 января 2024 года враг решил фактически повторить массированную атаку средствами воздушного нападения различных типов, как это было реализовано несколько дней назад — 29 декабря 2023 года.

Российские войска атаковали с моря тремя крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12-ю ракетами, летевшими по баллистической траектории типа "Искандер-М/С-300/С-400". Четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П" применяли с самолетов тактической авиации Су-35.

Если учитывать и количество дронов-камикадзе, которыми противник атаковал посреди ночи, то их все удалось уничтожить — 35 единиц.

Напомним, 2 января в Бундестаге после удара РФ призвали не колебаться о предоставлении ракет Taurus Украине. Председатель комитета по вопросам обороны Германии заявила, что Taurus окончательно усложнит для российских оккупантов возможность пополнения запасов.