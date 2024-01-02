Из-за ракетного удара РФ пострадали более 120 человек, а пятеро погибли, — Зеленский (видео)

По словам президента, российские ракеты пытаются уничтожить все живое. В то же время Украина хочет сохранить как можно больше жизней, как людей, так и животных.

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В результате ракетного обстрела Украины 2 января 5 человек погибли, а более 120 – получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных", — отметил он.

Зеленский заявил, что российские ракеты пытаются уничтожить все живое. В то же время Украина хочет сохранить как можно больше жизней, как людей, так и животных.

"Это те ценности, ради которых мы изо дня в день боремся. Все люди и животные, все живое нуждается в защите, когда на землю твоей страны посягает русский оккупант", — заявил глава государства.

Президент также поблагодарил всех спасателей ГСЧС Украины, медиков, полицейских, волонтеров, работников коммунальных служб и тех, кто работает, чтобы жизнь продолжалась.

Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Укарины 2 января

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, когда РФ может снова атаковать Украину. По его словам, оккупанты должны заранее запрограммировать и настроить маршруты для ракет, которыми будут наносить удары.

Также СМИ подсчитали, что РФ потратила на обстрелы городов Украины $620 млн только за 2 января. По расчетам журналистов, массированная атака 29 декабря 2023 года стоила России минимум $700-750 млн.