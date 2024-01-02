РФ потратила на обстрелы городов Украины $620 млн только за 2 января, — Forbes (видео)

По расчетам журналистов, массированная атака 29 декабря 2023 года стоила России минимум $700-750 млн.

Related video

РФ потратила на массированную ракетную атаку по городам Украины 2 января, по предварительным данным, 107 средств воздушного нападения. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ на собственной странице в Facebook.

Такая ракетно-дроновая атака, по мнению журналистов издания Forbes, стоила российскому бюджету около 620 миллионов долларов.

Чем обстреливала украинские города РФ 2 января

Как сообщают украинские военные, сначала Украину атаковали "шахедами". Все 35 ударных БПЛА Shahed-136/131 были уничтожены силами ПВО.

Кроме того, утром враг применил стратегическую авиацию — 16 бомбардировщиков Ту-95МС, которые запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Также зафиксированы пуски с истребителей МиГ-31К — 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

С моря враг атаковал города Украины 3 крылатыми ракетами "Калибр", а с севера — 12 ракетами "Искандер"-М/С-300/С-400.

Самолеты тактической авиации Су-35 запустили 4 радиолокационные ракеты Х-31П.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в официальном телеграм-канале, украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр".

Всего за три последних дня Россия выпустила по Украине 170 "шахедов" и десятки ракет различных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сколько средств потратила РФ на обстрел 2 января

Для расчета так сказать бюджета этого обстрела журналисты Forbes использовали следующие оценки стоимости ракет:

Х-101 — 13 миллионов долларов;

"Калибр" — 6,5 миллиона долларов;

"Искандер" — 3 миллиона долларов;

"Оникс" — 1,25 миллиона долларов;

Х-22 — 1 миллион долларов;

"Точка-У" — 0,3 миллиона долларов;

Х-55 — 2 миллиона долларов;

Х-555 — 4 миллиона долларов;

Х-47 "Кинжал" — 15 миллионов долларов;

Shahed-136 — 50 тысяч долларов.

Итак, общая оценка потраченных средств составляет 620 миллионов долларов.

По расчетам Forbes, массированная атака 29 декабря прошлого года стоила России не менее 700-750 миллионов долларов.

Последствия обстрела 2 января

Основным направлением российского удара 2 января стала столица Украины — Киев. По данным официального телеграм-канала КГВА, в городе повреждены многоэтажки, частные дома, складские помещения, магазины, есть пожары. По состоянию на 16:10 погибло 2 человека, 49 человек пострадали, что подтверждает начальник КГВА Сергей Попко. У большинства из них — минно-взрывные травмы.

Кроме того, пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Киевской области пострадали люди — два человека погибли и семь человек травмированы. Больше всего разрушений в Бориспольском, Бучанском, Фастовском районах: ликвидировано возгорание жилого дома; повреждены пять многоквартирных жилых домов и более 40 автомобилей.

В Харькове, как сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, по состоянию на 16:00 в результате обстрела пострадали 52 человека. Сейчас в медучреждениях Харькова находится 27 пострадавших, из них 6 детей. Четверо госпитализированных детей в легком состоянии, еще один ребенок находится на амбулаторном лечении. Двое взрослых — в крайне тяжелом состоянии. Всем пациентам медики оказывают необходимую помощь.

В эпицентре обстрела Харькова повреждены около 40 домов, из них 6 — временно без отопления. На местах работают соответствующие службы для скорейшего восстановления домов и подключения их к отоплению. Все поврежденные помещения круглосуточно охраняют правоохранители.

Важно

"Не было даже времени среагировать": РФ применила новую тактику при ракетном ударе, — ВСУ

Как заявил глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, Украина отразила самую масштабную в мире атаку с применением гиперзвукового оружия. По его словам, ни одна страна мира никогда не воевала с таким оружием и не отражала такие удары.

Позже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что силы ПВО установили рекорд по уничтоженным "Кинжалам". Он отметил, что благодарен западным партнерам за военную помощь, однако для дальнейшей защиты нужно больше систем и боеприпасов. Россия не собирается останавливаться.