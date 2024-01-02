Уничтожать цели до взлета: как не допустить истощения украинской ПВО, — эксперты

ВС РФ вновь предприняли попытку истощить украинскую ПВО, запустив десятки воздушных целей по территории Украины. Однако Силы обороны справились с массированной атакой, перехватив все "Кинжалы" и десятки других ракет. Фокус выяснил как не допустить истощения ПВО.

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После очередной массированной атаки, в том числе и "Шахедами", 29 декабря 2023 года, военный специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов отметил, что российские БПЛА пытаются измотать ПВО и порекомендовал украинцам установить на телефон программу ЕРРО и сообщать ВСУ про дроны.

"Они летают все ниже, они все хитрее, и они такими темпами скоро измотают нашу ракетную ПВО", — написал он.

Эксперт добавил, что если силы обороны истощат свои возможности, вся страна почувствует колоссальные последствия.

Утром, 2 января, ВС РФ фактически повторили массированную атаку 29 декабря. По территории Украины было выпущено 35 "Шахедов", 99 ракет разного типа — в частности, 10 "Кинжалов", 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три "Калибра", а также Искандеры М и С-300/С-400. Целями атаки была гражданская и критическая инфраструктура, а также промышленные и военные объекты.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО сбили все "Шахеды" и 72 ракеты разного типа.

Главком отметил, что если бы ракеты поразили свои цели, "последствия были бы катастрофическими".

Накопили "Кинжалы" с лета

Россияне нередко выбирают подобную тактику — запускают десятки "Шахедов", чтобы измотать ПВО, после чего атакуют ракетами, говорит Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

"Ходили слухи, что теоретически, "Шахеды" могут менять траекторию движения после вылета. Это подтвердил случай, когда внутри сбитого БПЛА обнаружили модем мобильной связи. Но я не верю, что такой метод работает стабильно. В любом случае "Шахед" — это дешевый боеприпас. Он может изматывать ПВО. И когда приходит время перезарядить снаряды, россияне стреляют крылатыми или баллистическими ракетами", — объясняет эксперт.

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь добавляет, что "Шахеды" всегда запускают по сложным траекториям, чтобы выяснить, где находится украинская ПВО.

"Все это происходит с первого дня использования БПЛА. С помощью "Шахедов" определяют, где система ПВО, зенитно-ракетные комплексы, мобильные группы. Потом пытаются бить "Кинжалами" и крылатыми ракетами", — отмечает эксперт.

Весной 2023 года спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что с начала полномасштабной войны ВС РФ выпустили по Украине около 20 гиперзвуковых ракет "Кинжал". Такого вида вооружения у россиян немного, так как производство высокотехнологичных ракет требует больших средств и времени.

По словам полковника запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, стоимость ракеты "Кинжал" стартует от 10 млн долларов. По этой причине ВС РФ редко запускают их по территории Украины, выбирая при этом наиболее приоритетные цели. По мнению эксперта, ими могут быть зенитные ракетные комплексы Patriot, защищающие небо над территорией Киева и области.

По подсчетам ГУР, в месяц россияне изготовляют несколько единиц "Кинжалов". Поскольку с августа по декабрь 2023 года ВС РФ не использовали этот вид вооружения, нынешние залпы — результат того, что ВС РФ накопили с лета.

"Это вторая массированная атака за зиму. Расслабляться ненужно, так как она не последняя. В пятницу по прогнозу обещают морозы. В Киеве — от -8 градусов. Если на улице похолодает, в сети возникнет дефицит электроэнергии. Поэтому я более, чем уверен, что целились, в том числе в энергоструктуру", — продолжает Нарожный.

Атаковать на опережение

Чтобы россияне не истощали украинскую ПВО "Шахедами", нужно работать на опережение, считают эксперты. А именно атаковать заводы по производству БПЛА и ракет на территории РФ, а также склады боеприпасов.

"Могу провести аналогию. Наша страна — это "квартира", в которую забежал бандит. Мы бегаем за ним с ружьем, чтобы убить. А можем сделать так, чтобы он не попал на нашу территорию. Для этого нужны ракеты дальностью 300 км и выше, чтобы уничтожать места производства, хранения и пуска "Шахедов". Это единственный метод, как предупредить истощение сил ПВО. Когда враг выходит на огневую позицию, у нас не остается вариантов, как бегать по "квартире" и уничтожать его, тратя снаряды", — добавляет Нарожный.

В качестве успешного примера уничтожение боеприпасов врага, эксперт приводит атаку по БДК "Новочеркасск" в конце декабря 2023 года. По одной из версий, на корабле были "Шахеды", по другой — артиллерийские снаряды. Как бы там ни было, но, по словам эксперта, мощный взрыв корабля свидетельствует о том, что на судне было огромное количество взрывного вещества.

Помимо атаки на опережение, для более эффективной борьбы с врагом Украине требуется больше ракет разного вида.

"Если говорить об истощении ПВО, речь о количестве снарядов. Чем дольше россияне продолжают торговать нефтью и газом, зарабатывая сотни миллиардов долларов, тем больше ракет они производят. Санкции не смогли остановить поставки компонентов из западных стран. А когда у тебя много денег и западных компонентов, ты можешь изготавливать много ракет. Поэтому нужно поставлять Украине больше ракет, которые могут уничтожать "Шахеды", — резюмирует Самусь.

Напомним, 2 января утром ВС РФ массированно атаковали Украину. Основной целью для врага были Киев и область. После масштабного обстрела утром, 2 января в пяти районах столицы пропал свет у более 250 тысяч потребителей. Пожары, в следствие взрывов, вспыхнули в Деснянском, Дарницком, Печерском, Оболонском и Подольском районах столицы. В Соломенском районе пострадали 20 человек.

Также известно, что ВС РФ нанесли до шести ударов по Харькову, в том числе ракетами "Кинжал". В результате атаки пострадало 44 человека, среди них пять детей, также погибла женщина.

Фокус ранее писал, на какие цели могли потратить ВС РФ дорогие снаряды во время обстрелов 2 января.

Фокус также писал, что ракета "Кинжал" — одно из шести видов "супероружия", заявленных президентом Путиным в 2018 году. По информации британской разведки, украинская система противовоздушной обороны успешно противостоит этим угрозам, сбивая цели.