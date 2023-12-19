"Супероружие" Путина не достигает целей в Украине, — британская разведка

Разведчики напоминают, что ракета "Кинжал" — одно из шести видов "супероружия", заявленных президентом Путиным в 2018 году, призвано сыграть важную роль в будущей военной доктрине России.

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Путин охарактеризовал аэробаллистические ракеты "Кинжал" как свое "супероружие", которое играет ключевую роль в стратегии Кремля. Тем не менее, украинская система противовоздушной обороны успешно противостоит этим угрозам, сбивая цели. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Согласно последним данным, отмеченным в сводке, 14 декабря российские ВВС впервые с августа 2023 года использовали для ударов по Украине аэробаллистическую ракету "Кинжал". Было осуществлено по меньшей мере одно пусковое событие в центральной части Украины, вероятно, с целью нападения на военный аэродром.

Согласно отчетам британской разведки, ракета "Кинжал" входит в число шести видов "супероружия", объявленных президентом Путиным в 2018 году, и предназначена для ключевой роли в будущей военной стратегии России. В текущем конфликте с Украиной Россия сохраняет это оружие для нападения на объекты, которые она считает важными и хорошо защищенными.

Россия уже применяла "Кинжалы" ранее. "Многие из запусков, вероятно, не достигли намеченных целей, в то время как Украине также удалось перехватить атаки этой якобы "непобедимой" системы", — отмечают в Минобороны Британии.

Удар "Кинжалами" по Украине: что известно

Напомним, 14 декабря на территории Украины несколько раз была объявлена масштабная воздушная тревога. Связано это с активностью российской авиации. Были зафиксированы пуски ракет по нескольким направлениям — Киев и Староконстантинов в Хмельницкой области.

Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили ракетный удар по Староконстантинову во время воздушной тревоги. Представитель командования Юрий Игнат отметил, что оккупанты систематически пытаются нанести удар по военному объекту в городе.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ также сообщила, что ВС РФ использовали для атаки на Украину аэробаллистические ракеты "Кинжал". Враг запустил три ракеты с трех самолетов МиГ-31К. Зенитным ракетным подразделением ВС ВСУ была уничтожена одна ракета в Киевской области.