"Удовлетворить эго": эксперт объяснил, почему ВС РФ атаковали "Кинжалами" Украину

По словам Александра Коваленко, аэробаллистические Х-47М2 являются дорогими и редкими ракетами. Вооружение специально использовали для ударов по Украине в день, когда проходила "Прямая линия" с Владимиром Путиным.

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Вооруженные силы Российской Федерации 14 декабря атаковали территорию Украины аэробаллистическими ракетами "Кинжал" с политической целью. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии "24 Каналу" 15 декабря.

Как отмечает эксперт, "Кинжалы" – это редкие и дорогие ракеты. В последний раз российские оккупанты применили их в августе этого года для атаки на аэродромы в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

В этот раз ВС РФ атаковали Украину "Кинжалами" во время "Прямой линии" российского президента Владимира Путина.

"Ее использовали именно в тот день, когда было обращение Путина, чтобы удовлетворить его помешанное эго", — считает Коваленко.

По словам эксперта, президент РФ нуждается в террористических актах для самоутверждения. Он подчеркнул, что 14 декабря оккупанты атаковали Украину не из военной целесообразности, а по политическим мотивам.

"У них так все и делается. Наступления проходят под Новый год или так называемые "президентские выборы". Никакой рациональности тактического значения — исключительно политический момент", — сказал эксперт.

Удар "Кинжалами" по Украине: что известно

Напомним, 14 декабря на территории Украины несколько раз была объявлена масштабная воздушная тревога. Связано это с активностью российской авиации. Были зафиксированы пуски ракет по нескольким направлениям — Киев и Староконстантинов в Хмельницкой области.

Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили ракетный удар по Староконстантинову во время воздушной тревоги. Представитель командования Юрий Игнат отметил, что оккупанты систематически пытаются нанести удар по военному объекту в городе.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ также сообщила, что ВС РФ использовали для атаки на Украину аэробаллистические ракеты "Кинжал". Враг запустил три ракеты с трех самолетов МиГ-31К. Зенитным ракетным подразделением ВС ВСУ была уничтожена одна ракета в Киевской области.