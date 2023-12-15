"Задовольнити его": експерт пояснив, чому ЗС РФ атакували "Кинджалами" Україну

За словами Олександра Коваленка, аеробалістичні Х-47М2 є дорогими і рідкісними ракетами. Озброєння спеціально використали для ударів по Україні в день, коли проходила "Пряма лінія" з Володимиром Путіним.

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Збройні сили Російської Федерації 14 грудня атакували територію України аеробалістичними ракетами "Кинджал" із політичною метою. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі "24 Каналу" 15 грудня.

Як зазначає експерт, "Кинджали" — це рідкісні та дорогі ракети. Востаннє російські окупанти застосували їх у серпні цього року для атаки на аеродроми в Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Цього разу ЗС РФ атакували Україну "Кинджалами" під час "Прямої лінії" російського президента Володимира Путіна.

"Її використали саме в той день, коли було звернення Путіна, щоб задовольнити його схиблене его", — вважає Коваленко.

За словами експерта, президент РФ потребує терористичних актів для самоствердження. Він підкреслив, що 14 грудня окупанти атакували Україну не з військової доцільності, а з політичних мотивів.

"У них так все і робиться. Наступи проходять під Новий рік або так звані "президентські вибори". Жодної раціональності тактичного значення — виключно політичний момент", — сказав експерт.

Удар "Кинджалами" по Україні: що відомо

Нагадаємо, 14 грудня на території України кілька разів було оголошено масштабну повітряну тривогу. Пов'язано це з активністю російської авіації. Були зафіксовані пуски ракет за кількома напрямками — Київ і Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ підтвердили ракетний удар по Старокостянтинову під час повітряної тривоги. Представник командування Юрій Ігнат зазначив, що окупанти систематично намагаються завдати удару по військовому об'єкту в місті.

Прес-служба Повітряних сил ЗСУ також повідомила, що ЗС РФ використовували для атаки на Україну аеробалістичні ракети "Кинджал". Ворог запустив три ракети з трьох літаків МіГ-31К. Зенітним ракетним підрозділом ЗС ЗСУ було знищено одну ракету в Київській області.