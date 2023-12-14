Вибухи в Києві: Росія запустила ракети по кількох регіонах України, деталі

За даними Повітряних сил ЗСУ, у небі перебувало одразу три повітряні цілі, які рухалися в західному напрямку країни. Жителі столиці чули звуки вибухів.

Related video

По всій Україні втретє за день було оголошено масштабну повітряну тривогу. Пов'язано це з активністю російської авіації. Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ 14 грудня.

О 15:35 було заявлено, що з аеродрому Саваслейка на території Росії злетіли літаки "МіГ-31К". Уже о 15:45 у командуванні повідомили про те, що було зафіксовано пуски ракет за кількома напрямками — Київ і Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Важливо

100 секунд на реакцію: чому збивати балістику над Києвом складніше за інші ракети

Київські Telegram-канали о 15:46 написали про вибухи на території столиці. Ці дані підтверджує і кореспондент Фокуса.

Попередньо, як зазначається, це була робота ППО.

У Повітряних силах також попередили, що в небі перебувало одразу три цілі, які летіли в напрямку західної частини України.

О 15:49 повітряну ціль було зафіксовано в Житомирській області, а вже о 15:55 мешканців міст Рівне та Луцьк закликали залишатися в укриттях.

Про наслідки атаки на момент публікації матеріалу не повідомляли.

Обстріли України 14 грудня: подробиці

О 14:17 російські окупанти вже запускали ракети по Україні з території Росії. Тоді противник обрав для атаки два напрямки — населений пункт Старокостянтинів Хмельницької області та Сумська область. У першому з них пролунали вибухи, які підтвердив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Інформація про запуск ракет у напрямку Сумської області з'явилася о 14:52, проте о 14:59 загроза припинила існувати.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що в Повітряних силах ЗСУ пояснили нічні удари ЗС РФ балістикою. У російських окупантів, як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, велика кількість комплексів С-300, але ці системи не здатні дістати до столиці України.