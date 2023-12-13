"В Києві є багато цілей": у Повітряних силах ЗСУ пояснили нічні удари ЗС РФ балістикою

У російських окупантів, як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, велика кількість комплексів С-300, але ці системи не здатні дістати до столиці України.

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Російські війська завдають ударів по Києву, адже в столиці розташовані різноманітні стратегічні об'єкти інфраструктури. Про це повідомив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ, в коментарі "РБК-Україна".

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Саме за цієї причини, як заявив військовослужбовець, українська столиця захищена багатьма системами. Різні комплекси дозволяють відбивати атаки з найнебезпечнішої зброї.

Юрій Ігнат звернув увагу на те, що ворог використав балістику для сьогоднішнього обстрілу столиці. Військові РФ приховано намагаються атакувати з наземних установок, з території, яка прилягає близько до потенційної цілі.

"Балістики у них небагато, але є С-400, їх теж небагато", – наголосив речник.

У коментарі він також пояснив, що у російських окупантів велика кількість комплексів С-300. Ці системи не здатні досягти Києва, тому вони "трьохсотками" б'ють по Харкову, Дніпру, Херсону та інших містах, які наближені до кордону.

Він також зазначив, що росіяни б'ють по Києву з території Брянської області. Принаймні останні два рази, зі слів Ігната, запускалися саме з цього регіону.

"Їх ставлять за сотню кілометрів від кордону, за 50", – додав речник.

Обстріл Києва 13 грудня

Внаслідок ракетної атаки військ РФ на Київ, яка відбулася в ніч на 13 грудня, постраждали понад 40 осіб. Очільник столиці Віталій Кличко повідомив подробиці.

Він заявив, що сталося падіння ракети на територію однієї з лікарень столиці. У кількох корпусах закладу вилетіли вікна. Загалом у Дніпровському районі постраждали 45 осіб.

На території Дарницького району виникло займання приватного будинку на площі 400 метрів квадратних. На 7 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку у Дніпровському районі зафіксували також пожежу, відбулося пошкодження фасаду та вікон будинку, загорілися 4 автомобілі у дворі. У Деснянському районі зафіксовано уламки впали на відкритій місцевості та проїжджій частині.

Нагадаємо, 11 грудня експерт оцінив, чим нові Shahed-238 загрожують Україні. Безпілотники значно відрізняються від тих, що Росія вже використовує для обстрілів, але не всі відмінності підуть на користь окупантам.