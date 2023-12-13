"В Киеве есть много целей": в Воздушных силах ВСУ объяснили ночные удары ВС РФ баллистикой

У российских оккупантов, как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, большое количество комплексов С-300, но эти системы не способны достать до столицы Украины.

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Российские войска наносят удары по Киеву, ведь в столице расположены различные стратегические объекты инфраструктуры. Об этом сообщил Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, в комментарии "РБК-Україна".

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Именно по этой причине, как заявил военнослужащий, украинская столица защищена многими системами. Различные комплексы позволяют отражать атаки из самого опасного оружия.

Юрий Игнат обратил внимание на то, что враг использовал баллистику для сегодняшнего обстрела столицы. Военные РФ скрыто пытаются атаковать с наземных установок, с территории, которая прилегает близко к потенциальной цели.

"Баллистики у них немного, но есть С-400, их тоже немного", — подчеркнул спикер.

В комментарии он также пояснил, что у российских оккупантов большое количество комплексов С-300. Эти системы не способны достичь Киева, поэтому они "трехсотками" бьют по Харькову, Днепру, Херсону и другим городам, которые приближены к границе.

Он также отметил, что россияне бьют по Киеву с территории Брянской области. По крайней мере последние два раза, по словам Игната, запускались именно из этого региона.

"Их ставят за сотню километров от границы, за 50", — добавил спикер.

Обстрел Киева 13 декабря

В результате ракетной атаки войск РФ на Киев, которая произошла в ночь на 13 декабря, пострадали более 40 человек. Глава столицы Виталий Кличко сообщил подробности.

Он заявил, что произошло падение ракеты на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Всего в Днепровском районе пострадали 45 человек.

На территории Дарницкого района возникло возгорание частного дома на площади 400 квадратных метров. На 7 этаже девятиэтажного жилого дома в Днепровском районе зафиксировали также пожар, произошло повреждение фасада и окон дома, загорелись 4 автомобиля во дворе. В Деснянском районе зафиксировано обломки упали на открытой местности и проезжей части.

Напомним, 11 декабря эксперт оценил, чем новые Shahed-238 угрожают Украине. Беспилотники значительно отличаются от тех, что Россия уже использует для обстрелов, но не все отличия пойдут на пользу оккупантам.