Ракетная атака на Киев: число пострадавших выросло, ракета упала на территорию больницы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что произошло падение ракеты на территорию одной из больниц столицы. В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Всего в Днепровском районе пострадали 45 человек.

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В результате российской ракетной атаки на Киев, которая произошла в ночь на 13 декабря, пострадали 45 человек. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, согласно предварительной информации, произошло падение ракеты на территорию одной из больниц столицы.

"В нескольких корпусах заведения вылетели окна. Один человек пострадал. Полиция прибыла на место, осматривают воронку на территории медучреждения", — заявил он.

Также мэр отметил, что всего в Днепровском районе в результате вражеской атаки пострадали 45 человек. 18 из них госпитализировали, в том числе 2 детей. 27 получили помощь медиков на месте. Среди них трое детей.

Также Кличко заявил, что в Днепровском районе в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети.

Спасатели продолжают работать в Дарницком районе Киева

Кроме того, в Киевской городской военной администрации сообщили, что произошел второй за последние два дня удар высокоскоростными ракетами по столице.

"Предварительно, как и 11 декабря, враг применил баллистическое вооружение. Приблизительно в три часа ночи рашисты осуществили пуски ракет, скорее всего, с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены", — сказано в сообщении.

Также в КГВА отметили, что в результате работы ПВО, произошло падение обломков в трех левобережных районах города. Так, в Дарницком районе возникло возгорание частного дома на площади 400 метров квадратных. В Днепровском районе произошло возгорание балкона на 7 этаже девятиэтажного жилого дома, повреждение фасада и окон дома, загорелись 4 автомобиля во дворе. Также зафиксировано возгорание частного дома. Кроме того, как сообщается, в Деснянском районе зафиксировано падение обломков на открытой местности и проезжей части.

"Враг усиливает ракетный террор Киева. В частности, применение баллистических ударов по городу. Цельность критической инфраструктуры города и жизни жителей зависит от надежности работы воинов ПВО и всех сил обороны. А им, в свою очередь, нужна ваша поддержка!" — заявили в КГВА.

Напомним, что военный аналитик Алексей Гетьман заявил, что ВС РФ больше не будут запускать по 100 ракет одновременно. По его словам, российские оккупанты имеют возможность производить до сотни дальнобойных ракет в месяц.