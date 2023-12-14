100 секунд на реакцію: чому збивати балістику над Києвом складніше за інші ракети

Окупанти запустили балістичні ракети з Брянської області, тому часу на реакцію було надвичайно мало.

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В ніч проти 13 грудня російські окупанти запустили одразу 10 балістичних ракет по Києву. Їх всіх збили, але експерти пояснюють, що це дуже складне завдання. Про це повідомляє Liga.NET

Окупанти застосували зенітну ракету 48Н6 для ЗРК С-400 для наземних цілей. Ракети такого типу руйнівні, але не точні каже експерт Defense Express Валерій Рябих. ЗС РФ запускають ракети з Брянської області через це дуже обмежений час на реакцію та включення тривоги.

"У людей фізично не буде часу зреагувати – йдеться про сотню секунд і за цей час важко щось зробити. Тим більше неможливо наперед визначити, куди ракети спрямовуються", – пояснює Валерій Рябих.

Ускладнює завдання ще й те, що балістична ракета має складну траєкторію та набагато більшу швидкість за крилату ракету. Для знищення балістичної ракети застосовується кінетичний принцип — протиракета має фізично врізатись в ціль. Через це уламки можуть впасти в місце, куди цілилась балістика. За словами Рябиха, такі уламки непорівнянні зі шкодою, якої завдасть потрапляння ракети у ціль.

Україна має відповісти ворогу тим, що буде знищувати пускові установки та склади, де накопичуються ракети окупантами. Також необхідно нарощувати власні можливості для ударів по території РФ, бо західні партнери забороняють використовувати їхню зброю для ударів по російській території.

Нагадаємо, 13 грудня в Повітряних силах пояснили нічні удари ЗС РФ балістикою по Києву.

11 грудня Юрій Ігнат пояснив, чому у Києві повітряну тривогу оголосили після вибухів у столиці.