100 секунд на реакцию: почему сбивать баллистику над Киевом сложнее других ракет

Оккупанты запустили баллистические ракеты из Брянской области, поэтому времени на реакцию было чрезвычайно мало.

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В ночь на 13 декабря российские оккупанты запустили сразу 10 баллистических ракет по Киеву. Их всех сбили, но эксперты объясняют, что это очень сложная задача. Об этом сообщает Liga.NET

Оккупанты применили зенитную ракету 48Н6 для ЗРК С-400 для наземных целей. Ракеты такого типа разрушительные, но не точные говорит эксперт Defense Express Валерий Рябых. ВС РФ запускают ракеты из Брянской области из-за этого очень ограниченное время на реакцию и включение тревоги.

"У людей физически не будет времени среагировать — речь идет о сотне секунд и за это время трудно что-то сделать. Тем более невозможно заранее определить, куда ракеты направляются", — объясняет Валерий Рябых.

Усложняет задачу еще и то, что баллистическая ракета имеет сложную траекторию и гораздо большую скорость, чем крылатая ракета. Для уничтожения баллистической ракеты применяется кинетический принцип — противоракета должна физически врезаться в цель. Поэтому обломки могут упасть в место, куда целилась баллистика. По словам Рябых, такие обломки несопоставимы с вредом, который нанесет попадание ракеты в цель.

Украина должна ответить врагу тем, что будет уничтожать пусковые установки и склады, где накапливаются ракеты оккупантами. Также необходимо наращивать собственные возможности для ударов по территории РФ, потому что западные партнеры запрещают использовать их оружие для ударов по российской территории.

Напомним, 13 декабря в Воздушных силах объяснили ночные удары ВС РФ баллистикой по Киеву.

11 декабря Юрий Игнат объяснил, почему в Киеве воздушную тревогу объявили после взрывов в столице.