"Не вперше": Ігнат пояснив, чому у Києві повітряну тривогу оголосили після вибухів (відео)

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що нині невідомо, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, аби встановити їхній тип.

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Балістичні ракети летять з великою швидкістю, а у системи протиповітряної оборони є лише кілька хвилин, аби відреагувати на загрозу та усунути ворожі цілі. Тому під час нічної атаки у понеділок, 11 грудня, тривогу в Києві та області оголосили одразу після перших вибухів. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що цієї ночі російські окупанти запустили ракети, що летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області.

"Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально — лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні та їх знищити", — наголосив Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що нині невідомо, якими саме балістичними ракетами росіяни атакували Київ. Наразі фахівці вивчають двигуни збитих ракет, аби встановити їхній тип.

Нічна атака на Київ: деталі

Раніше у Повітряних силах ЗС України повідомили, що приблизно о 4:00 у понеділок, 11 грудня, російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині.

Попередньо ворог запустив вісім балістичних ракет з північного напрямку — Брянської області РФ. Усі цілі були знищені зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 грудня російські військові атакували Україну за допомогою ракет. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, РФ застосувала ракети після тривалої паузи, зокрема тип озброєння був той, який вдалося накопичити — Х-101/Х-55.

8 грудня радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, що ворог вдаватиметься до геноцидної практики взимку — атакувати крилатими надзвуковими ракетами чи дронами цивільне населення, чи об'єкти критичної інфраструктури.