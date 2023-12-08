Три хвилі по Дніпру: 8 грудня ЗС РФ вдарили різними видами ракет у різний час, — Ігнат

Немає нічого незвичного в тому, що під час обстрілу 8 грудня ворог запустив ракети Х-101/Х-555, заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Однак незвичною є комбінація різних ракет, якими цілили по Дніпропетровщині.

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Речник Повітряних сил ЗСУ розповів про деталі обстрілу РФ, який стався в ніч з 7 на 8 грудня. З його слів, ворог використав ракети, які зумів назбирати в арсенали. При цьому комбінував їх по-різному, щоб дістати по цілі у Дніпрі. Коментарі офіцера навели на порталі "Українського радіо".

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Ігнат зауважив, що є певні особливості у останній російській атаці. Перша особливість полягає у тому, що РФ застосувала ракети після досить тривалої паузи. Ракети були "традиційні" — Х-101/Х-555: їх ворог накопичував певний час і тепер почав використовувати.

"Але тут нічого екстраординарного не сталося. Просто застосували той тип озброєння, який їм вдалося дещо піднакопичити, як і інші типи озброєння".

Друга особливість — характер використання різних типів озброєння для атаки на Дніпро. Зі слів речника Повітряних сил, спершу ЗС РФ запустили дрони-камікадзе Shahed-136. Потім була наступна хвиля, яка складалась з авіаційних крилатих ракет Х-101/Х-555. Наприкінці ворог запустив балістичну ракету "Іскандер-М". При цьому російська зброя була націлена на об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині, зауважив Ігнат.

"Плюс там ще було застосування балістичної ракети "Іскандер-М", теж в напрямку Дніпра. Тому більше про наслідки руйнування вже розкажуть місцеві адміністрації".

Нічний удар РФ — деталі обстрілу 8 грудня

Зазначимо, під час нічної атаки ЗС РФ ворог запустив сім дронів-камікадзе Shahed-136: пізніше у Повітряних силах зазначили, що сили ППО знешкодили п'ять БПЛА. Приблизно о 6 ранку стало відомо про пуски крилатих ракет літаками стратегічної авіації. Ракети прямували у двох напрямках — у бік Павлограда на Дніпропетровщині та у бік Миргорода на Полтавщині. Як повідомили представники ЗСУ, було 19 ракет Х-101/Х-555, з них збили 14.

Пізніше українське командування повідомило про удар ракети "Іскандер-М" у Дніпропетровській області. Голова ОВА Сергій Лисак написав у Telegram-каналі, що отримали поранення вісім людей, з них двоє — у важкому стані. З руйнувань, яких завдав ворог — пошкодження 20 житлових будинків, 9 споруд господарчого призначення, а також лінії електропередачі.

Між тим експерти порталу Defence Express розповіли про деталі атаки на Київ. Згідно зі світлинами, які вони отримали від власних джерел, столиці атакували ракети Х-55. Припускають, що цей тип снарядів використали, що спробувати виявити установки ППО навколо столиці.

Нагадуємо, наприкінці листопада в ЗСУ відповіли, чи варто тривожитись через близько 900 ракет різного типу, які назбирали ЗС РФ. Тим часом експерт пояснив, коли саме можна очікувати масового російського удару.