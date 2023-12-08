Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували ракетами та Shahed, подробиці (фото)

"Шахеди" запускали з Приморсько-Ахтарська, а зенітні керовані ракети — із території Бєлгородської області. Цілями росіян стали Дніпропетровщина та Харківщина.

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У ніч проти 8 грудня Росія атакувала східні області України ударними дронами-камікадзе та зенітними керованими ракетами. Більшість ворожих БпЛА було знищено. Є влучання на Харківщині. Про роботу ППО по ворожих цілях проінформували в Повітряних силах ЗСУ.

"Усього зафіксовано пуски 7 ударних БпЛА "Shahed-136/131" і 6 зенітних керованих ракет С-300. Напрямок удару "шахедів" — Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет — Харківщина. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 5 ударних БпЛА противника", — ідеться в повідомленні.

У Дніпропетровській ОВА повідомили про вибухи в Павлограді на Дніпропетровщині.

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ЗС РФ завдали ракетного удару по Харкову: є постраждалі та руйнування

"Зранку було гучно в Павлограді. Уся інформація уточнюється та буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги. Цілив ворог по місту й учора пізно ввечері. Сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали. Також 5 безпілотників збили оборонці неба — у Павлоградському та Синельниківському районах", — написав у своєму телеграм-каналі очільник ОВА Сергій Лисак.

Він додав, що ЗС РФ обстріляли Червоногригорівську громаду на Нікопольщині з важкої артилерії. Минулося без загиблих і постраждалих.

Про влучання ракет повідомили голова Харківської ОВА та міський голова Харкова Ігор Терехов. У місті в Холодногірському та Шевченківському районах пошкоджена житлова інфраструктура.

"Унаслідок обстрілів отримала поранення жінка 36 років (надали допомогу на місці) та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи. Зафіксовані влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Усе — виключно цивільні об’єкти", — написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог завдав не менш ніж пʼять ракетних ударів по Харкову. Попередньо постраждали кілька житлових будинків у різних районах міста. Наразі відомо про одну постраждалу людину. На місцях "прильотів" працюють усі відповідні служби", — проінформував Терехов.

Нагадаємо, що 5 грудня, російські окупаційні сили атакували українські міста Shahed. За даними командування, дві групи ударних БПЛА було зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, а також Хмельницькій і Вінницькій областях.

4 грудня спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що однією з головних цілей атак "шахедів" є аеродром у місті Старокостянтинів на Хмельниччині.