Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали ракетами и Shahed, подробности (фото)

"Шахеды" запускали из Приморско-Ахтарска, а зенитные управляемые ракеты — с территории Белгородской области. Целями россиян стали Днепропетровщина и Харьковщина.

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В ночь на 8 декабря Россия атаковала восточные области Украины ударными дронами-камикадзе и зенитными управляемыми ракетами. Большинство вражеских БпЛА было уничтожено. Есть попадания на Харьковщине. О работе ПВО по вражеским целям проинформировали в Воздушных силах ВСУ.

"Всего зафиксированы пуски 7 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 6 зенитных управляемых ракет С-300. Направление удара "шахедов" — Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет — Харьковщина. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 5 ударных БпЛА противника", — говорится в сообщении.

В Днепропетровской ОГА сообщили о взрывах в Павлограде на Днепропетровщине.

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ВС РФ нанесли ракетный удар по Харькову: есть пострадавшие и разрушения

"Утром было шумно в Павлограде. Вся информация уточняется и будет обнародована после отбоя воздушной тревоги. Целился враг по городу и вчера поздно вечером. Произошли несколько пожаров, которые спасатели укротили. Также 5 беспилотников сбили защитники неба — в Павлоградском и Синельниковском районах", — написал в своем телеграмм-канале глава ОВА Сергей Лысак.

Он добавил, что ВС РФ обстреляли Червоногригорьевскую громаду на Никопольщине из тяжелой артиллерии, обошлось без погибших и пострадавших.

О попадании ракет сообщили председатель Харьковской ОГА и городской голова Харькова Игорь Терехов. В городе в Холодногорском и Шевченковском районах повреждена жилая инфраструктура.

"В результате обстрелов получила ранения женщина 36 лет (оказали помощь на месте) и мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение. Зафиксированы попадания на детскую площадку, повреждены жилые дома, учебное заведение, около 20 автомобилей. Все — исключительно гражданские объекты", — написал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг нанес не менее пяти ракетных ударов по Харькову. Предварительно пострадали несколько жилых домов в разных районах города. Сейчас известно об одном пострадавшем человеке. На местах "прилетов" работают все соответствующие службы", — проинформировал Терехов.

Напомним, что 5 декабря, российские оккупационные силы атаковали украинские города Shahed. По данным командования, две группы ударных БПЛА были зафиксированы во Львовской, Ивано-Франковской, а также Хмельницкой и Винницкой областях.

4 декабря спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что одной из главных целей атак "шахедов" является аэродром в городе Староконстантинов Хмельницкой области.