"Будемо найбільш вразливими": експерт розповів, коли ЗС РФ можуть запустити понад сто ракет

Російські військові хочуть зруйнувати не лише об'єкти інфраструктури, але й логістичні центри — мости, великі залізничні вузли та електропідстанції, розповів колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

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Колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що Збройні сили Російської Федерації можуть влаштувати масовану атаку, коли навантаження на українську енергетичну інфраструктуру буде максимальним. Про це він повідомив у коментарі "ТСН.ua".

"Ворог має у своєму резерві 870 ракет. Торік у нього було 1 600. Але зверніть увагу, що останнім часом фактично кожну ніч росіяни задіюють Shahed", — сказав Владислав Селезньов.

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Він зазначив, що дрони літають за дивними та нелогічними траєкторіями, кружляють. Селезньов вважає, що окупанти намагаються виявити українські радари, пускові установки, системи протиповітряної та протиракетної оборони. Противник формує мапу систем ППО, відшукуючи певні прогалини, аби результативність ударів по енергоінфраструктурі була максимальною.

Крім цього, він переконаний, що окупанти хочуть не лише зруйнувати об'єкти інфраструктури, але й логістичні центри — мости, великі залізничні вузли, електропідстанції, що забезпечують тягловою силою залізничні колії. Росія розуміє, що коли Україна відчує брак ресурсів щодо переміщення на тій чи іншій ділянці фронту матеріально-технічних запасів, там ЗСУ будуть слабшими на полі бою.

Коли може вдарити ворог

Зі слів Селезньова, окупанти можуть атакувати, коли протягом декількох днів зберігатиметься мінусова температура.

"Коли протягом декількох днів зберігатиметься серйозна мінусова температура. Коли будуть навантаження на енергосистему, тоді ворог ударить. В той момент, коли ми будемо найбільш вразливими", — сказав він.

Також він вважає, що ворог буде максимально навантажувати українську ППО, аби ми могли збити не всі ракети. Крім цього, Селезньов додав, що одномоментний пуск "Калібр" морського базування окупанти можуть здійснити на рівні 56 ракет. Зокрема, ворог може запустити ракети як із Севастополя, так і з Новоросійська. На його думку, атака може мати серйозні наслідки та налічувати понад сто ракет, якщо ЗС РФ, крім "Калібрів", ударять ракетами повітряного та наземного базування.

Нагадаємо, 4 грудня речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що ЗС РФ мають серйозні запаси ракет, проте вони значно нижчі, ніж були рік тому. За його словами, ворог діятиме відповідно до свого стратегічного задуму та намагатиметься завдати "якомога більше шкоди".

24 листопада у компанії YASNO повідомили, що в Україні можуть запровадити екстрені та стабілізаційні відключення світла в разі ушкодження енергосистеми. Також українцям можуть відключити світло напередодні атак ЗС РФ.