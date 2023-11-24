"Зважаючи на ушкодження": в YASNO розповіли, які можуть запровадити відключення світла

Екстрені відключення застосовуються в разі масштабних аварій відразу після обстрілів, стабілізаційні — за потреби збалансувати енергосистему на визначений обсяг. Ба більше, українцям можуть відключити світло напередодні атак ЗС РФ, аби запобігти масштабним пошкодженням.

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У разі ушкодження енергосистеми внаслідок ворожих обстрілів в Україні можуть запровадити екстрені та стабілізаційні відключення світла. Про це повідомили в компанії YASNO.

"Зважаючи на те, наскільки тяжкими є ушкодження енергосистеми, відключення можуть бути екстреними та стабілізаційними", — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що екстрені відключення застосовуються в разі масштабних аварій відразу після обстрілів, оскільки енергооб'єкт виходить із ладу після влучання. Зокрема, такі відключення неможливого спрогнозувати, вони раптові та можуть бути тривалими. Крім цього, в "Укренерго" можуть дати команду застосувати екстрене відключення перед обстрілами, щоб максимально зменшити навантаження на систему та запобігти масштабним пошкодженням, якщо в об'єкт включить ракета чи БПЛА.

Натомість стабілізаційні відключення використовують тоді, коли енергосистему потрібно збалансувати на визначений обсяг, їх запроваджують за командою "Укренерго", та для них є заздалегідь складений графік. Також існують локальні аварійні відключення, що можуть статися на прибудинкових мережах через побутові причини — порвані дрони через негоду або спрацювання запобіжника через різкий стрибок напруги.

Нагадаємо, 23 листопада в "Укренерго" розповіли, що ситуація в українській енергосистемі залишається складною через те, що населення наростило споживання електроенергії через похолодання. Тому українців закликали знизити навантаження на енергосистему.

10 жовтня глава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що компанія переглянула графіки відключень електроенергії. Він зазначив, що можна врівноважити вимкнення світла, зокрема через те, що місцева влада має набагато краще забезпечення джерелами автономного живлення.