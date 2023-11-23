Складна ситуація в енергосистемі: українцям розповіли, чи будуть відключення світла

В українській енергосистемі ще з учорашнього дня фіксує дефіцит, а наявного на ринку обсягу імпортної електроенергії не вистачає для того, щоб замістити весь обсяг невиробленої електроенергії.

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23 листопада ситуація в українській енергосистемі залишається складною, оскільки населення наростило споживання електроенергії через суттєве похолодання. Енергетики просять українців рідше користуватися потужними електроприладами, повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, через брак електроенергії 22 листопада аварійну допомогу вітчизняній енергосистемі надали оператори систем передач Румунії, Словаччини та Польщі.

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"Вечірній максимум споживання електроенергії 22 листопада був на 4% вищим, ніж 21 листопада. Для енергосистеми це означає, що потрібно вмикати принаймні два додаткові блоки теплових електростанцій, виробничі потужності яких обмежені через вихід у ремонт кількох блоків", — кажуть у компанії.

Тим часом 23 листопада в енергосистемі, як зазначають в "Укренерго", продовжують фіксувати дефіцит електроенергії.

"Диспетчерський центр "Укренерго" шукає можливості для покриття дефіциту, відключення споживачів не прогнозується", — розповіли енергетики.

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Для економії електроенергії фахівці просять споживачів:

не вмикати одночасно потужні електроприлади;

рідше користуватися обігрівачами та бойлерами;

вимикати світло в порожніх приміщеннях;

вмикати пральні машинки вночі.

"З огляду на особливості зимового споживання, ми насамперед звертаємося до працівників офісів, підприємств та великих організацій. Раціональне використання електроенергії протягом робочого дня взимку не лише зменшить ваші рахунки, а й підтримає ослаблену ударами країни-терориста енергосистему", — додали в компанії.

Відключення світла в Україні: що відомо

Цього року "Укренерго" вже переглянуло графіки відключень світла, які запровадять, якщо така необхідність виникне. Відключати електроенергію споживачам планують не більше ніж на чотири години. При цьому в регіонах тривалість віялових відключень буде різною.

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Водночас у Міністерстві енергетики наприкінці жовтня повідомляли, що вимкнення світла в Україні можливі в разі, якщо ЗС РФ пошкодять енергооб'єкти під час масованих повітряних атак. У відомстві зазначили, що в України в резерві є додаткові потужності для генерації електроенергії.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, чому в Україні введуть віялові відключення світла. Так, 22 листопада він розповів, що проблеми в енергосистемі виникнуть через низькі температури.