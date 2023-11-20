Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: що тепер буде зі світлом

В "Укренерго" пояснили, з чим пов'язана зупинка чотирьох блоків на ТЕС і розповіли, чи чекати тепер українцям відключень світла через брак потужностей.

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В Україні стартував короткостроковий аварійний ремонт на чотирьох енергоблоках теплоелектростанцій (ТЕС) у різних регіонах. Водночас енергетики запевняють, що перебоїв з електроенергією не буде, оскільки енергосистема впорається зі збільшеним навантаженням. Про це повідомила пресслужба компанії "Укренерго".

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"Відключено в аварійний ремонт протягом доби чотири енергоблоки на теплоелектростанціях у різних регіонах", — ідеться в повідомленні.

У компанії також зазначили: зараз немає підстав для обмежень в енергосистемі. Вони можуть виникнути, якщо російські окупанти влаштують нові обстріли енергоінфраструктури України.

Крім того, у країні не застосовуються графіки відключень світла. Утім, у кількох сотнях населених пунктів енергопостачання все ж відсутнє через різні аварії.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 444 населених пункти. Через погодні умови на ранок знеструмлено понад 200 населених пунктів. Негода триває у східних областях", — розповіли енергетики.

Запрацювали всі блоки АЕС

Тим часом у Міністерстві енергетики 20 листопада розповіли, що після планового ремонту знову запрацювали дев'ять атомних блоків. У відомстві зазначають, що тепер усі блоки на українських АЕС працюватимуть у зимовий період і забезпечать електроенергією споживачів.

"Атомні блоки генерують понад 55% виробленого в країні струму. Електроенергії, виробленої українськими електростанціями, достатньо для покриття потреб споживачів", — зазначили в Міненергетики.

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Нагадаємо, 13 листопада військовий експерт Михайло Жирохов заявив, що в період холодів росіяни спробують знищити українську енергетичну інфраструктуру в одній або кількох областях. За його словами, окупанти вже розбавили свій асортимент ракет, додавши, наприклад, "Іскандери", які здатні вражати цілі на великій дальності.

Щодо ймовірних відключень світла, то в Міненергетики 16 жовтня повідомили, що українцям поки що переживати не варто. Так, графіки відключень електроенергії справді можуть з'явитися тільки якщо росіяни пошкодять енергетичне обладнання під час масованих ракетних обстрілів.

Також нагадаємо, що деякі експерти вважають, що опинитися без електропостачання на період у понад десять годин майбутньої зими можливий лише для окремих регіонів.