Четыре блока ТЭС отключены от энергосистемы: что теперь будет со светом

В "Укрэнерго" объяснили, с чем связана остановка четырех блоков на ТЭС и рассказали, ждать ли теперь украинцам отключений света из-за нехватки мощностей.

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В Украине стартовал краткосрочный аварийный ремонт на четырех энергоблоках теплоэлектростанций (ТЭС) в разных регионах. При этом энергетики уверяют, что перебоев с электроэнергией не будет, поскольку энергосистема справится с возросшей нагрузкой. Об этом сообщила пресс-служба компании "Укрэнерго".

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"Отключены в аварийный ремонт в течение суток четыре энергоблока на теплоэлектростанциях в разных регионах", – говорится в сообщении.

В компании также отметили: сейчас нет оснований для ограничений в энергосистеме. Они могут возникнуть, если российские оккупанты устроят новые обстрелы энергоинфраструктуры Украины.

Кроме того, в стране не применяются графики отключений света. Впрочем, в нескольких сотнях населенных пунктов энергоснабжение все же отсутствует из-за различных аварий.

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 444 населенных пункта. Из-за погодных условий на утро обесточено более 200 населенных пунктов. Ненастье продолжается в восточных областях", – рассказали энергетики.

Заработали все блоки АЭС

Тем временем в Министерстве энергетики 20 ноября рассказали, что после планового ремонта снова заработали девять атомных блоков. В ведомстве отмечают, что теперь все блоки на украинских АЭС будут работать в зимний период и обеспечат электроэнергией потребителей.

"Атомные блоки генерируют более 55% производимой в стране тока. Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей", – отметили в Минэнергетики.

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Напомним, 13 ноября военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что в период холодов россияне попытаются уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру в одной или нескольких областях. По его словам, оккупанты уже разбавили свой ассортимент ракет, добавив, например, "Искандеры", которые способны поражать цели на большой дальности.

Что касается вероятных отключений света, то в Минэнергетики 16 октября сообщили, что украинцам пока переживать не стоит. Так, графики отключений электроэнергии действительно могут появиться только если россияне повредят энергетическое оборудование во время массированных ракетных обстрелов.

Также напомним, что некоторые эксперты считают, оказаться без электроснабжения на период в более чем десять часов будущей зимой возможен лишь для отдельных регионов.