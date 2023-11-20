Света будет больше: в Украине заработали девять блоков АЭС

Масштабную ремонтную кампанию на украинских атомных станциях сумели завершить еще до зимнего периода. В Министерстве энергетики объяснили, почему это важно.

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В Украине уже завершилась масштабная ремонтная кампания на АЭС. Так, на днях были закончены работы на последнем девятом блоке атомных электростанций. Это значит, что все энергоблоки на подконтрольных украинским властям территориях заработали на полную мощность, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Важно

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Как отмечается в сообщении, ремонтные работы продолжались несколько месяцев, но были завершены до зимнего периода. Это очень важно, поскольку именно атомная генерация обеспечивает более 55% потребностей страны в электроэнергии.

"Это наиболее устойчивая и стабильная генерация, которая дала возможность выстоять нашей энергосистеме прошлой зимой. И уверен: так будет и в этом отопительном сезоне", — рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Также специалисты "Энергоатома" совместно с компанией Westinghouse сделали все возможное, чтобы атомные блоки ВВЭР 440, на которых ранее использовали российское топливо, уже в этом году работали на топливе, производимом на заводе компании в Швеции.

"Следовательно, мы не только вовремя завершили ремонты, но и поставили точку в монополии России на этом сегменте рынка ядерного топлива", — добавил глава Минэнерго.

Отметим, что все энергообъекты Украины из-за массированных ракетных и дроновых атак со стороны ВС РФ прошедшей зимой работали в критических условиях. Оккупанты начиная с октября 2022 года десятки раз атаковали объекты магистральных сетей "Укрэнерго". В результате атак инфраструктура получила масштабные и сложные повреждения.

Что будет со светом будущей зимой

Проблемы с электроэнергией могут возникнуть даже в случае отсутствия массированных обстрелов со стороны РФ. Худший сценарий — отключения электроэнергии до 12-16 часов, но не во всех регионах. В среднем, блэкауты могут длиться 6-8 часов. Если погода будет теплая — графики останутся прошлогодние.

"Фактически, половину суток будет электроэнергия. Но если будут обстрелы, выйдут из строя блоки АЭС, тогда нельзя исключать длительные отключения. В прошлом году были ситуации, когда на несколько дней в некоторых населенных пунктах отключали свет", — рассказывал ранее Фокусу соучредитель Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Важно

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Тем временем напомним, что по мнению экспертов сценарий оказаться без электроснабжения более 10 часов будущей зимой возможен лишь для отдельных регионов.

Также 17 ноября глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, почему украинская энергосистема должна выдержать новые атаки российских оккупантов.