"В худшем случае - до 16 часов": почему зимой могут быть блэкауты без обстрелов ВС РФ, — эксперт

В Украине электроэнергию зимой могут отключать вне зависимости от обстрелов ВС РФ — все дело в дефиците генерации. Эксперты считают, что атаки врага ухудшили давно существовавшую проблему. Фокус выяснил, какие города окажутся без света первыми и почему.

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Народный депутат Верховной рады, член Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк уверен, что отключения электроэнергии в Украине могут быть и без российских обстрелов.

"Даже если не будет никаких обстрелов ракетами и дронами, с большой вероятностью у нас будут ограничения. Могу предположить, что плановые ограничения будут уже в ноябре", – сказал Нагорняк в интервью изданию Телеграф.

По словам нардепа, причина кроется в дефиците генерации. В теплое время года ситуацию спасали солнечные панели.

"Солнечные электростанции дают генерацию, и нам это позволяет не только обеспечивать себя, но даже в дневные часы экспортировать электроэнергию в Европу. В ночное время тоже, потому что мы мало потребляем, у нас есть некоторый профицит", — добавил нардеп.

Фокус попросил соучредителя Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука объяснить, почему электричество зимой могут отключать и без обстрелов ВС РФ.

Одесса пострадает первой

В Украине есть четыре проблемных региона: Одесса, Львов, Киев и Харьков, говорит Корольчук. Сложная ситуация с электроэнергией сохраняется со времен СССР. В те годы планировалось строительство полноценной энергосистемы Украины, однако задуманное так и не было реализовано ни тогда, ни в годы независимости. Крупные города оказались в ситуации нехватки собственных мощностей выработки электроэнергии.

Наиболее сложная ситуация в Одессе. Регион "питается" от Южно-Украинской АЭС, и, по словам эксперта, альтернативы на случай аварии, не существует. Как только на атомной электростанции проблема — в регионе коллапс.

"Может быть, Одесса будет в числе первых проблемных зон, когда будут отключать электроэнергию", — отмечает собеседник Фокуса.

Эксперт подтверждает слова нардепа Нагорняка, что в Украине в теплое время года нет проблем с электричеством, однако солнечные панели здесь не причем. Электроэнергия, которую они вырабатывают ограничена, и ее не включают в систему. По словам Коральчука, роста потребления электроэнергии не было с июня. Как только температура понизится, будет мороз, люди включат обогреватели, что повлияет на функциональные способности трансформатора, особенно если он поврежден.

Отключения света не избежать

Если зимой будет низкая температура, худший сценарий — отключения электроэнергии до 12-16 часов. Однако не во всех регионах. В среднем, блэкауты могут длиться 6-8 часов. Если погода будет теплая — графики останутся прошлогодние: в разных регионах электроэнергию могут отключать по 4-6 часов на протяжении суток.

"Фактически, половину суток будет электроэнергия. Но если будут обстрелы, выйдут из строя блоки АЭС, тогда нельзя исключать длительные отключения. В прошлом году были ситуации, когда на несколько дней в некоторых населенных пунктах отключали свет", — отмечает Корольчук.

Эксперт добавляет, что психологически украинцы готовы к холодной зиме и отключениям электроэнергии, так как уже пережили прошлогодние блэкауты.

"Украинцы помнят прошлую зиму и морально готовы. За исключением сложных коллапсов. Мы не знаем прогноз погоды на ноябрь. Мы не знаем, какая будет зима. Но как говорил [исполнительный директор ДТЭК] Дмитрий Сахарук, два года подряд практически не бывает теплой зимы. А у них статистика, они хорошо знают, какая температура была каждый день за последние 10 лет", — резюмирует Корольчук.

Напомним, по мнению экспертов, сценарий оказаться без электроснабжения более 10 часов возможен лишь для отдельных регионов.

Также Фокус рассказывал, что, по словам руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, у ВС РФ достаточно ракет, чтобы бить по энергетическим, промышленным и военным объектам грядущей зимой.