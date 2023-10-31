"У гіршому разі — до 16 години": чому взимку можуть бути блекаути без обстрілів ЗС РФ, — експерт

В Україні електроенергію взимку можуть відключати незалежно від обстрілів ЗС РФ — вся справа в дефіциті генерації. Експерти вважають, що атаки ворога погіршили давно існуючу проблему. Фокус з'ясував, які міста опиняться без світла першими і чому.

Related video

Народний депутат Верховної ради, член Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк упевнений, що вимкнення електроенергії в Україні можуть бути і без російських обстрілів.

"Навіть якщо не буде ніяких обстрілів ракетами і дронами, з великою ймовірністю у нас будуть обмеження. Можу припустити, що планові обмеження будуть уже в листопаді", — сказав Нагорняк в інтерв'ю виданню Телеграф.

За словами нардепа, причина криється в дефіциті генерації. У теплу пору року ситуацію рятували сонячні панелі.

"Сонячні електростанції дають генерацію, і нам це дає змогу не тільки забезпечувати себе, а й навіть у денні години експортувати електроенергію в Європу. У нічний час теж, тому що ми мало споживаємо, у нас є деякий профіцит", — додав нардеп.

Фокус попросив співзасновника Фонду енергетичних стратегій Юрія Корольчука пояснити, чому електрику взимку можуть відключати і без обстрілів ЗС РФ.

Одеса постраждає першою

В Україні є чотири проблемні регіони: Одеса, Львів, Київ і Харків, каже Корольчук. Складна ситуація з електроенергією зберігається з часів СРСР. У ті роки планувалося будівництво повноцінної енергосистеми України, проте задумане так і не було реалізовано ні тоді, ні в роки незалежності. Великі міста опинилися в ситуації нестачі власних потужностей вироблення електроенергії.

Найскладніша ситуація в Одесі. Регіон "живиться" від Южно-Української АЕС, і, за словами експерта, альтернативи на випадок аварії не існує. Щойно на атомній електростанції проблема — у регіоні колапс.

"Можливо, Одеса буде серед перших проблемних зон, коли будуть відключати електроенергію", — зазначає співрозмовник Фокуса.

Експерт підтверджує слова нардепа Нагорняка, що в Україні в теплу пору року немає проблем з електрикою, однак сонячні панелі тут ні до чого. Електроенергія, яку вони виробляють, обмежена, і її не включають у систему. За словами Коральчука, зростання споживання електроенергії не було з червня. Щойно температура знизиться, буде мороз, люди увімкнуть обігрівачі, що вплине на функціональні можливості трансформатора, особливо якщо він пошкоджений.

Вимкнення світла не уникнути

Якщо взимку буде низька температура, найгірший сценарій — відключення електроенергії до 12-16 годин. Однак не у всіх регіонах. У середньому, блекаути можуть тривати 6-8 годин. Якщо погода буде тепла — графіки залишаться торішні: у різних регіонах електроенергію можуть відключати по 4-6 годин протягом доби.

"Фактично, половину доби буде електроенергія. Але якщо будуть обстріли, вийдуть з ладу блоки АЕС, тоді не можна виключати тривалі відключення. Минулого року були ситуації, коли на кілька днів у деяких населених пунктах відключали світло", — зазначає Корольчук.

Експерт додає, що психологічно українці готові до холодної зими і відключень електроенергії, оскільки вже пережили минулорічні блекаути.

"Українці пам'ятають минулу зиму і морально готові. За винятком складних колапсів. Ми не знаємо прогноз погоди на листопад. Ми не знаємо, яка буде зима. Але як говорив [виконавчий директор ДТЕК] Дмитро Сахарук, два роки поспіль практично не буває теплої зими. А в них статистика, вони добре знають, яка температура була щодня за останні 10 років", — резюмує Корольчук.

Нагадаємо, на думку експертів, сценарій опинитися без електропостачання понад 10 годин можливий лише для окремих регіонів.

Також Фокус розповідав, що, за словами керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, у ЗС РФ достатньо ракет, щоб бити по енергетичних, промислових і військових об'єктах цієї зими.