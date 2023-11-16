Россияне устроили частичный блэкаут на Запорожской АЭС: что произошло

Украинские энергетики отмечают, что с начала оккупации Запорожской АЭС российскими захватчиками там уже произошло семь полных блэкаутов.

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Украинские энергетики в четверг, 16 ноября, сообщили, что на оккупированной российскими захватчиками Запорожской АЭС 14 ноября произошло частичное отключение света. Об этом говорилось в телеграм-сообщении ГП "НАЭК "Энергоатом".

В компании отметили, что к подобному блэкауту привела профессиональная некомпетентность российских захватчиков и работников "Росатома".

Блэкаут на ЗАЭС — подробности

Как отмечают в "Энергоатоме", произошло обесточивание на шестом энергоблоке станции, в результате чего запустились дизель-генераторы и системы безопасности, которые работали около 90 минут.

Эту информацию, по словам работников НАЭК, подтверждают инспекторы МАГАТЭ, которые находятся на площадке временно оккупированной атомной станции.

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И подчеркнули: ЗАЭС необходимо немедленно вернуть под полный контроль законного оператора — НАЭК "Энергоатом", потому что только так будет гарантироваться соблюдение ядерной и радиационной безопасности объекта.

Кроме того, в "Энергоатоме" отметили, что с начала оккупации Запорожской АЭС российскими оккупантами там уже произошло семь полных блэкаутов. При этом такие события, отметили украинские энергетики, угрожают всему континенту, ведь оккупанты не несут ответственности за ядерную и радиационную безопасность станции.

"Из-за полного непрофессионализма российских оккупантов на Запорожской АЭС постоянно происходит деградация основного оборудования и увеличивается количество опасных случаев его отказов. В то же время пребывание р*шистов на крупнейшем атомном объекте Европы угрожает ядерной и радиационной безопасности", — подчеркнули в "Энергоатоме".

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Захватчики разместили на территории ЗАЭС военную технику. Еще с 2022 года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали как военную базу, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивания на АЭС происходят постоянно. В начале ноября была проведена уже 13-я ротация наблюдателей.

В то же время экологи Greenpeace обнародовали выводы, где утверждают, что международные органы регулирования, в частности МАГАТЭ, не в состоянии эффективно следить за безопасностью на ЗАЭС, которая находится под контролем российских оккупантов.

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Недавно Фокус писал, что риск возникновения радиационной аварии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции значительно повысился. Это связано с тем, что российские военные, которые находятся на ЗАЭС, не соблюдают требования эксплуатации.

Фокус также сообщал, что, по мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Российская Федерация может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС.