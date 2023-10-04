"Провоцируют радиационную аварию": россияне нарушают условия эксплуатации ЗАЭС, — "Энергоатом"

По данным "Энергоатома", пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирование ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности.

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Риск возникновения радиационной аварии на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции значительно повысился. Это связано с тем, что российские военные, которые находятся на ЗАЭС не соблюдают требования эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

По данным источника, оккупанты на ЗАЭС вывели четвертый энергоблок из состояния "холодный останов" в "горячий останов". В то же время шестой энергоблок, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное".

"Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии", — подчеркнул президент "Энергоатома" Петр Котин.

Он подчеркнул, что соблюдение условий, установленных лицензией для эксплуатации атомных энергоблоков, играет важную роль в обеспечении безопасности работы АЭС, что, в свою очередь, гарантирует безопасность персонала, населения и окружающей среды.

Котин также подчеркнул, что "лицензионные требования не просто отражают стандарты и нормы, применяемые в Украине, но и учитывают богатый опыт многолетней национальной и мировой практики в области эксплуатации атомных станций".

Согласно обновленным требованиям лицензии Госатомрегулирования, действующим с июня текущего года, все энергоблоки Запорожской атомной электростанции должны находиться исключительно в режиме "холодный останов", а перевод в более рискованный режим "горячий останов" строго запрещен.

Фокус рассказывал 28 сентября, что в организации Greenpeace критически отнеслись к действиям МАГАТЭ на захваченной россиянами Запорожской АЭС. По мнению защитников окружающей среды, международные регулирующие органы не в состоянии контролировать безопасность на ЗАЭС.

Фокус также писал, что, по мнению министра энергетики Украины Германа Галущенко, Российская Федерация может создать условия, которые приведут к ядерному инциденту уже после деоккупации Запорожской АЭС.