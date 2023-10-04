"Провокують радіаційну аварію": росіяни порушують умови експлуатації ЗАЕС, — "Енергоатом"

За даними "Енергоатому", перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки.

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Ризик виникнення радіаційної аварії на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції значно підвищився. Це пов'язано з тим, що російські військові, які перебувають на ЗАЕС, не дотримуються вимог експлуатації. Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

За даними джерела, окупанти на ЗАЕС вивели четвертий енергоблок зі стану "холодний останов" у "гарячий останов". Водночас шостий енергоблок, за інформацією МАГАТЕ, виводять із "гарячого" стану в "холодний".

"Перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також недотримання вимог ліцензій Держатомрегулювання веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки. Це може призвести не тільки до зростання кількості відмов устаткування, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", — наголосив президент "Енергоатому" Петро Котін.

Він наголосив, що дотримання умов, встановлених ліцензією для експлуатації атомних енергоблоків, відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки роботи АЕС, що, своєю чергою, гарантує безпеку персоналу, населення та довкілля.

Котін також підкреслив, що "ліцензійні вимоги не просто відображають стандарти і норми, що застосовуються в Україні, а й враховують багатий досвід багаторічної національної та світової практики в галузі експлуатації атомних станцій".

Згідно з оновленими вимогами ліцензії Держатомрегулювання, що діють з червня поточного року, всі енергоблоки Запорізької атомної електростанції мають перебувати виключно в режимі "холодний зупин", а переведення в більш ризикований режим "гарячий зупин" суворо заборонено.

Фокус розповідав 28 вересня, що в організації Greenpeace критично поставилися до дій МАГАТЕ на захопленій росіянами Запорізькій АЕС. На думку захисників довкілля, міжнародні регулювальні органи не в змозі контролювати безпеку на ЗАЕС.

Фокус також писав, що, на думку міністра енергетики України Германа Галущенка, Російська Федерація може створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації Запорізької АЕС.