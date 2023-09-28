Ядерна криза: МАГАТЕ приховує правду про безпеку на Запорізькій АЕС, – Greenpeace

У звіті зазначили, попри те, що ядерна криза продовжує загострюватися, МАГАТЕ не надає необхідного рівня аналізу російських військових операцій на місці.

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Міжнародні регулюючі органи не в змозі контролювати безпеку на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що може призвести до зростання ризику "нормалізації" небезпечної ядерної кризи на станції. Про це йдеться у звіті організації Greenpeace.

Група екологічної кампанії дійшла висновку, що у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) надто мало інспекторів на Запорізькій АЕС. Лише четверо осіб мають доступ, проте і їхні можливості є обмеженими, зазначають у повідомленні.

Також у звіті організації стверджують, що МАГАТЕ "не в змозі виконати вимоги свого мандату", але керівництво агентства не готове визнати це публічно, і в результаті те, що Росією порушуються принципи безпеки, не оприлюднюється.

Загострення ядерної кризи: деталі

З огляду на супутникові зображення, протягом кількох місяців колишні британські військові спеціалісти з дистанційного зондування McKenzie ідентифікували російську військову діяльність, яка надає детальні докази того, що Запорізька АЕС використовується ЗС РФ у стратегічних і тактичних цілях в незаконній війні проти України.

"Військова загроза існує як на самій станції, так і в навколишньому регіоні, зокрема, для зовнішньої електромережі", – йдеться у звіті.

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Росія може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, — міністр Галущенко

Попри те, що ядерна криза продовжує загострюватися, як зазначають у повідомленні, МАГАТЕ не надає необхідного рівня аналізу російських військових операцій на місці.

На завершення Greenpeace закликає уряди членів Ради МАГАТЕ переглянути масштаби місії та співпрацювати з державами-членами, зокрема з урядом України, щоб запровадити будь-які заходи, які спричинять максимальний тиск на російські збройні сили та Росатом на станції, щоб якнайшвидше припинити нинішню військову окупацію Запорізької атомної станції.

Ситуація на Запорізькій АЕС

4 березня, російські окупанти після боїв отримали контроль над адміністративною будівлею Запорізької АЕС, де працював один із шести енергоблоків. Як повідомили в МАГАТЕ, насильницьке захоплення контролю над ядерними об'єктами в Україні перешкоджає Агентству повністю та безпечно перевіряти гарантії на ядерних об'єктах України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

НАЕК "Енергоатом" вранці, 26 серпня 2022 року, повідомила, що всі енергоблоки Запорізької АЕС були відключені від енергомережі.

У середу ввечері, 2 листопада 2022 року, Запорізька АЕС була повністю знеструмлена через обстріл ЗС РФ.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 28 липня вже 2023 року в ефірі телемарафону заявив, що окупанти на Запорізькій АЕС розігріли один атомний енергоблок до параметрів запуску. Такі дії підвищують ризики ядерної небезпеки.

Нагадаємо, що 27 травня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що спецслужби РФ розробляють плани провокації, в якій буде використано хімічну зброю проти російської окупаційної армії, щоб звинуватити в цьому Україну.