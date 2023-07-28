Підвищують ризики: росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС в "гарячий стан", — Енергоатом

Запорізька АЕС продовжує бути військовою базою для окупаційних війск, а нелегітимна адміністрація станції, яку призначив "Росатом", не виконує вимоги України.

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Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін 28 липня в ефірі телемарафону заявив, що оккупанти на Запорізькій АЕС розігріли один атомний енергоблок до параметрів запуску. Такі дії підвищують ризики ядерної небезпеки.

Зі слів Котіна, ЗАЕС продовжує бути військовою базою росіян. Нелегітимна адміністрація ЗАЕС , яка призначена "Росатомом", не виконує вимоги "Енергоатома" щодо виведення всіх енергоблоків в режим "холодного зупину".

"Четвертий енергоблок переведений в гарячий стан, а п’ятий — в холодний. Це означає, що енергоблок розігрітий до нормальних параметрів і з такого стану далі можна запустити реактори", — пояснив Котін. Але на сьогодні у росіян немає таких можливостей через те, що електроліній не достатньо, що передавати вироблену енергоблоком електрику.

"В гарячому стані він (четвертий енергоблок – ред.) забирає електроенергію від енергосистеми України, за рахунок цього працюють насоси, які гріють воду. З цієї води в першому контурі виробляється пара, і вона потім використовується для власних потреб ЗАЕС", — сказав керівник НАЕК "Енергоатом".

Але, на його думку, росіяни підвищують ризики і порушують всі ліцензії, які видає атомний регулятор України.

Під час обходу 23 липня група МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішніми та зовнішніми огорожами по периметру майданчика. Цю інформацію підтвердив Котін: "Станція дійсно замінована, і ми про це давно знаємо. Вони замінували всі підходи і всі під’їзні шляхи, і сам майданчик станції".

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Нагадаємо, що окупанти повністю відключили Україну від моніторингу ситуації на Запорізькій АЕС, у зв'язку з чим у Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент.

Крім того, 24 липня Росія перевела 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий стан". В "Енергоатомі" наголосили, що наразі експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має відбуватися винятково в "холодному стані".