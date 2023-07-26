"У нас немає контролю": вибух на ЗАЕС може статися в будь-який момент, — Міненергетики

Наміри Росії щодо Запорізької атомної електростанції, найбільшої в Європі, викликають серйозні побоювання. Армія РФ встановлює міни поруч з окупованим ядерним реактором.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначає, що окупанти повністю відключили українську сторону від моніторингу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у зв'язку з чим у Міненерго переконані, що вибух на станції може статися в будь-який момент, повідомляє Politico.

"Він (реактор — ред.) може вибухнути в будь-який момент; ми просто не знаємо коли. Росіяни повністю відключили нас від систем моніторингу безпеки. Ми довіряємо нашій військовій розвідці та експертам МАГАТЕ на місцях. Але у нас немає контролю над станцією, і це насторожує", — заявив міністр.

Київ неодноразово попереджав світову спільноту про потенційні небезпеки, пов'язані із захопленням Запорізької АЕС. Галущенко зазначив, що за руйнування Каховської греблі РФ не зазнала жодного покарання, санкції проти її атомної енергетики ухвалено не було.

"Ніхто не вірив нам, що Росія може підірвати греблю. І подивіться, що сталося. ЗАЕС завжди в центрі уваги, Росію досі не покарали. Жодних санкцій проти її атомної енергетики не застосовувалося", — сказав Галущенко.

Міжнародне агентство з атомної енергії залишається хитким гарантом того, що ЗАЕС вдасться уникнути долі греблі.

"Добре, що вони там, роблять свою роботу. Але хотілося б, щоб вони як технічні фахівці пояснили, чому порушується більшість протоколів безпеки", — сказав Герман Галущенко. "Експерти роблять свою роботу... Російська окупація — головна причина, через яку ЗАЕС перебуває в постійній небезпеці".

Реакція МАГАТЕ

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії ООН (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі в опублікованому в понеділок звіті заявив, що експерти агентства виявили спрямовані протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Під час обходу група МАГАТЕ побачила кілька мін, розташованих у буферній зоні між внутрішніми і зовнішніми огорожами по периметру об'єкта.

"Наявність таких вибухових речовин на об'єкті не відповідає стандартам безпеки МАГАТЕ та керівництву з ядерної безпеки і створює додатковий психологічний тиск на персонал станції".

Нагадаємо, 24 липня росіяни перевели 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий останов". В "Енергоатомі" наголосили, що наразі експлуатація енергоблока №4 ЗАЕС має відбуватися винятково у стані "холодний останов".

Раніше, 6 липня, повідомлялося про те, що Росія планує перевести 4-й енергоблок ЗАЕС у стан "гарячий останов". В "Енергоатомі" заявили, що загарбники свідомо не виконують вимоги українського регулятора і створюють аварійну ситуацію. Частина атомників покинула територію станції.