"У нас нет контроля": взрыв на ЗАЭС может произойти в любой момент, — Минэнергетики

Намерения России относительно Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, вызывают серьезные опасения. Армия РФ устанавливает мины рядом с оккупированным ядерным реактором.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечает, что оккупанты полностью отключили украинскую сторону от мониторинга ситуации на Запорожской атомной электростанции, в связи с чем в Минэнерго убеждены, что взрыв на станции может произойти в любой момент, сообщает Politico.

"Он (реактор – ред.) может взорваться в любой момент; мы просто не знаем когда. Русские полностью отключили нас от систем мониторинга безопасности. Мы доверяем нашей военной разведке и экспертам МАГАТЭ на местах. Но у нас нет контроля над станцией, и это настораживает", — заявил министр.

Киев неоднократно предупреждал мировое сообщество о потенциальных опасностях, связанных с захватом Запорожской АЭС. Галущенко отметил, что за разрушение Каховской плотины РФ не понесла никакого наказания, санкции против ее атомной энергетики приняты не были.

"Никто не верил нам, что Россия может взорвать плотину. И посмотрите, что произошло. ЗАЭС всегда в центре внимания, Россию до сих пор не наказали. Никаких санкций против его атомной энергетики не применялось", — сказал Галущенко.

Международное агентство по атомной энергии остается шатким гарантом того, что ЗАЭС удастся избежать участи плотины.

"Хорошо, что они там, делают свою работу. Но хотелось бы, чтобы они как технические специалисты объяснили, почему нарушается большинство протоколов безопасности", — сказал Герман Галущенко. "Эксперты делают свою работу… Российская оккупация — главная причина, по которой ЗАЭС находится в постоянной опасности".

Реакция МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси в опубликованном в понедельник отчете заявил, что эксперты агентства обнаружили направленные противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Во время обхода группа МАГАТЭ увидела несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру объекта.

"Наличие таких взрывчатых веществ на объекте не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ и руководствам по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции".

Напомним, 24 июля россияне перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов". В "Энергоатоме" отметили, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии "холодный останов".

Ранее, 6 июля, сообщалось о том, что Россия планирует перевести 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов". В "Энергоатоме" заявили, что захватчики сознательно не выполняют требования украинского регулятора и создают аварийную ситуацию. Часть атомщиков покинула территорию станции.