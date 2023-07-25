Россияне перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов", — "Энергоатом"

В "Энергоатоме" отметили, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии "холодный останов".

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Российские оккупанты 24 июля перевели энергоблок №4 Запорожской атомной электростанции в состояние "горячий останов". Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома" в Telegram.

Отмечается, что Госатомрегулирования и ГП "НАЭК "Энергоатом" ранее требовали этого не делать, так как это является несомненным риском для ядерной и радиационной безопасности.

Так, в "Энергоатоме" заявили, что после подрыва дамбы Каховской ГЭС и фактического исчезновения Каховского водохранилища возникли риски недостаточной подкормки ЗАЭС охлаждающей водой.

"Это блокирует возможность работы ЗАЭС на мощности, и российская оккупационная администрация станции и представители росатома об этом знают", — отметили в сообщении.

В "Энергоатоме" заявили, что сейчас эксплуатация энергоблока №4 ЗАЭС должна производиться исключительно в состоянии "холодный останов". Отметим, что это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды

Как заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, оккупанты нарушают все нормы ядерной и радиационной безопасности станции.

"Это сознательное и намеренное нарушение норм украинского и международного законодательства. Российских захватчиков ждет неотвратимое наказание", — сказал он.

Что такое состояние "горячий останов"

Режим, при котором образующаяся во время работы станции горячая вода идет на обогрев домов. Вода нагревается от неработающего реактора.

Напомним, что 6 июля сообщалось о том, что Россия планирует перевести 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние "горячий останов". В "Энергоатоме" заявили, что захватчики сознательно не выполняют требования украинского регулятора и создают аварийную ситуацию. Часть атомщиков покинула территорию станции.

Кроме того, в МАГАТЕ заявили, что нашли на территории ЗАЭС мины. По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, размещение противопехотных мин возле атомной станции нарушает нормы безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал АЭС.