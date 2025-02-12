Строительство энергоблоков Хмельницкой АЭС: миллиарды гривен уйдут Болгарии

"Энергоатому" разрешат купить оборудование для строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС. В Раде критикуют этот шаг и говорят, что миллиарды гривен уйдут на атомные реакторы, сделанные в России.

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №11392, предусматривающий разрешение на покупку оборудования для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции (ХАЭС).

В сравнительной таблице к документу имеется новая поправка, касающаяся Национальной компании "Энергоатом", которая и получит данное разрешение. Закон принят с учетом стратегического значения атомной энергетики для развития Украины.

Другие причины принятия закона — желание компенсировать мощности энергосистемы после временного захвата россиянами Запорожской АЭС и регулярные массированные ракетные атаки агрессора.

Энергоблоки Хмельницкой АЭС: Украина закупит российские атомные реакторы?

Народный депутат Ярослав Железняк 11 февраля писал, что речь идет о покупке у энергокомпании Natsionalna Elektricheska Kompania EAD в Болгарии оборудования для строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Политик утверждает, что десятки миллиардов гривен уйдут в Болгарию на закупку российских атомных реакторов для ХАЭС.

"Что хорошо (если так можно сказать в этой ситуации), это разрешение только на покупку, а не начало строительства. Поэтому украдут пока не все 300 млрд гривен, а меньше", — добавил Железняк.

Отметим, что в 2006 году российская госкомпания "Росатом" выиграла тендер на строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 для болгарской АЭС "Белене", сообщают болгарские СМИ.

Спустя три года этот проект заморозили. Болгария в 2012 году отказалась от строительства энергоблоков и сейчас хочет продать Украине российские атомные реакторы.

Фокус уже писал, что Украина хочет поднять вопрос Запорожской АЭС на первой встрече с РФ в дипломатическом формате.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси прибывал в Украину 4 февраля и оценивал состояние подстанции "Киевская". Ее считают критически важной для ядерной безопасности Украины.