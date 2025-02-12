Будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС: мільярди гривень підуть Болгарії

"Енергоатому" дозволять купити обладнання для будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС. У Раді критикують цей крок і кажуть, що мільярди гривень підуть на атомні реактори, зроблені в Росії.

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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №11392, що передбачає дозвіл на купівлю обладнання для будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електричної станції (ХАЕС).

У порівняльній таблиці до документа є нова поправка, що стосується Національної компанії "Енергоатом", яка й отримає цей дозвіл. Закон ухвалено з урахуванням стратегічного значення атомної енергетики для розвитку України.

Інші причини ухвалення закону — бажання компенсувати потужності енергосистеми після тимчасового захоплення росіянами Запорізької АЕС і регулярні масовані ракетні атаки агресора.

Енергоблоки Хмельницької АЕС: Україна закупить російські атомні реактори?

Народний депутат Ярослав Железняк 11 лютого писав, що йдеться про купівлю в енергокомпанії Natsionalna Elektricheska Kompania EAD у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС.

Політик стверджує, що десятки мільярдів гривень підуть у Болгарію на закупівлю російських атомних реакторів для ХАЕС.

"Що добре (якщо так можна сказати в цій ситуації), це дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва. Тому вкрадуть поки що не всі 300 млрд гривень, а менше", — додав Железняк.

Зазначимо, що 2006 року російська держкомпанія "Росатом" виграла тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 для болгарської АЕС "Белене", повідомляють болгарські ЗМІ.

Через три роки цей проект заморозили. Болгарія 2012 року відмовилася від будівництва енергоблоків і зараз хоче продати Україні російські атомні реактори.

Фокус уже писав, що Україна хоче порушити питання Запорізької АЕС на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі.

Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибував в Україну 4 лютого й оцінював стан підстанції "Київська". Її вважають критично важливою для ядерної безпеки України.