Будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС: мільярди гривень підуть Болгарії
"Енергоатому" дозволять купити обладнання для будівництва двох енергоблоків Хмельницької АЕС. У Раді критикують цей крок і кажуть, що мільярди гривень підуть на атомні реактори, зроблені в Росії.
Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №11392, що передбачає дозвіл на купівлю обладнання для будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електричної станції (ХАЕС).
У порівняльній таблиці до документа є нова поправка, що стосується Національної компанії "Енергоатом", яка й отримає цей дозвіл. Закон ухвалено з урахуванням стратегічного значення атомної енергетики для розвитку України.
Інші причини ухвалення закону — бажання компенсувати потужності енергосистеми після тимчасового захоплення росіянами Запорізької АЕС і регулярні масовані ракетні атаки агресора.
Енергоблоки Хмельницької АЕС: Україна закупить російські атомні реактори?
Народний депутат Ярослав Железняк 11 лютого писав, що йдеться про купівлю в енергокомпанії Natsionalna Elektricheska Kompania EAD у Болгарії обладнання для будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС.
Політик стверджує, що десятки мільярдів гривень підуть у Болгарію на закупівлю російських атомних реакторів для ХАЕС.
"Що добре (якщо так можна сказати в цій ситуації), це дозвіл тільки на купівлю, а не початок будівництва. Тому вкрадуть поки що не всі 300 млрд гривень, а менше", — додав Железняк.
Зазначимо, що 2006 року російська держкомпанія "Росатом" виграла тендер на будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 для болгарської АЕС "Белене", повідомляють болгарські ЗМІ.
Через три роки цей проект заморозили. Болгарія 2012 року відмовилася від будівництва енергоблоків і зараз хоче продати Україні російські атомні реактори.
Фокус уже писав, що Україна хоче порушити питання Запорізької АЕС на першій зустрічі з РФ у дипломатичному форматі.
Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибував в Україну 4 лютого й оцінював стан підстанції "Київська". Її вважають критично важливою для ядерної безпеки України.