"Может произойти ядерная авария": глава МАГАТЭ осмотрел подстанцию под Киевом и предупредил о рисках

Подстанция "Киевская", которую посетил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, обеспечивает передачу электроэнергии с Ривненской АЭС в Киевскую, Житомирскую и еще ряд областей.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину 4 февраля, чтобы оценить состояние подстанции "Киевской", которую он назвал критически важной для ядерной безопасности в стране. По результатам поездки он предупредил о вероятности ядерной аварии в Украине из-за российских обстрелов сообщением в сети X (ранее — Twitter).

"Я нахожусь на "Киевской" электрической подстанции — важной части энергосистемы Украины, имеющей решающее значение для ядерной безопасности. Ядерная авария может произойти в результате прямого нападения на станцию, а также из-за перебоев в электроснабжении", — резюмировал глава МАГАТЭ.

Он добавил, что международное агентство по атомной энергии (IAEA) посетило этот объект, чтобы оценить последствия российских обстрелов и помочь Украине предотвратить риск ядерной аварии.

Глава МАГАТЭ оценил состояние Киевской подстанции и предупредил о рисках Фото: Скриншот

Ядерная авария в Украине: чем опасны обстрелы подстанций

Доктор физико-математических наук, эксперт по вопросам атомной энергетики Людвиг Литвинский в комментарии "Эспрессо" рассказал, какое значение подстанция "Киевская" имеет для украинской энергетической сети.

"Собственно говоря, это подстанция, которая обеспечивает передачу с линии 750 кВ Ровенской АЭС в единую энергосеть и преобразования 750 кВ на 330 кВ, пониженную по напряжению часть сетей и обеспечивает энергопитание ряда областей, это Житомирская, Киевская, ну, несколько других, я даже все не помню. Что касается визита господина Гросси, то это визит в рамках единой поддержки Международного агентства", — пояснил Литвинский.

По его словам, если подстанция подвергнется разрушениям, на Ровенской АЭС резко упадет потребление, а это несет опасность.

"Каждое повреждение подобных подстанций это риск для нормальной работы атомных станций по простой причине — атомные станции не могут терять потребление их электроэнергии, не могут нормально работать в случае, если потребление резко прерывается. Именно поэтому господин Гросси заявлял об опасности подобных событий относительно разрушения сети от атомных станций к потребителям", — разъяснил ученый.

Напомним, 23 декабря СМИ писали, что для защиты энергосистемы от российских ударов Украина прибегает к размещению агентов МАГАТЭ на критических подстанциях, а также арендует плавучие электростанции в Турции, чтобы компенсировать дефицит электроэнергии.

29 ноября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси три АЭС в Украине сократили производство электроэнергии из-за российских обстрелов.