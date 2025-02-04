"Може статися ядерна аварія": голова МАГАТЕ оглянув підстанцію під Києвом і попередив про ризики

Підстанція "Київська", яку відвідав очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі, забезпечує передачу електроенергії з Рівненської АЕС до Київської, Житомирської та ще ряду областей.

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Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув до України 4 лютого, щоб оцінити стан підстанції "Київської", яку він назвав критично важливою для ядерної безпеки в країні. За результатами поїздки він попередив про ймовірність ядерної аварії в Україні через російські обстріли дописом у мережі X (раніше — Twitter).

"Я перебуваю на "Київській" електричній підстанції — важливій частині енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні", — резюмував голова МАГАТЕ.

Він додав, що міжнародне агентство з атомної енергії (IAEA) відвідало цей об'єкт, щоб оцінити наслідки російських обстрілів і допомогти Україні запобігти ризику ядерної аварії.

Голова МАГАТЕ оцінив стан Київської підстанції та попередив про ризики Фото: Скриншот

Ядерна аварія в Україні: чим небезпечні обстріли підстанцій

Доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики Людвиг Литвинський в коментарі "Еспресо" розповів, яке значення підстанція "Київська" має для української енергетичної мережі.

"Власне кажучи, це підстанція, яка забезпечує передачу з лінії 750 кВ Рівненської АЕС до єдиної енергомережі та перетворення 750 кВ на 330 кВ, знижену за напругою частину мереж і забезпечує енергоживлення ряду областей, це Житомирська, Київська, ну, декілька інших, я навіть всі не пам'ятаю. Що стосується візиту пана Гроссі, то це візит у рамках єдиної підтримки Міжнародної агенції", — пояснив Литвинський.

За його словами, якщо підстанція зазнає руйнувань, на Рівненській АЕС різко впаде споживання, а це несе небезпеку.

"Кожне ушкодження подібних підстанцій це ризик для нормальної роботи атомних станцій з простої причини — атомні станції не можуть втрачати споживання їх електроенергії, не можуть нормально працювати в разі, якщо споживання різко переривається. Саме тому пан Гроссі заявляв про небезпеку подібних подій відносно руйнування мережі від атомних станцій до споживачів", — роз'яснив науковець.

Нагадаємо, 23 грудня ЗМІ писали, що для захисту енергосистеми від російських ударів Україна вдається до розміщення агентів МАГАТЕ на критичних підстанціях, а також орендує плавучі електростанції в Туреччині, щоб компенсувати дефіцит електроенергії.

29 листопада гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі три АЕС в Україні скоротили виробництво електроенергії через російські обстріли.