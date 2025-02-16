Ехали под флагами "победы": дроны ВСУ сожгли колонну техники ВС РФ в Курской области (видео)

Более десятка танков и около роты солдат 155-й бригады морской пехоты ВС РФ направили на минное поле и рой БПЛА. Российские военкоры обвиняют командование в предательстве и убийстве военных.

Related video

Колонна техники 155-й бригады морской пехоты России, ехавшая под красными флагами "победы", уничтожена возле села Никольское Курской области. Видео ударов дронами показала 47-я отдельная механизированная бригада "Магура".

По данным военных, россияне снова пошли в штурм против 47-й бригады и смежников. Колонна состояла из более десятка танков и около роты солдат. Также на штурм бросили "элитную" российскую бригаду морпехов с флагами "победы".

"Но вместо "победы" вышло традиционное "мракобесие", — заметили в украинской бригаде.

Российские подразделения не смутило минное поле и рой дронов 47-й бригады. Милитари-паблики из РФ пишут, что произошедшее со 155-й бригадой — не ошибка в планировании, а предательство и убийство.

Фокус уже писал, как ВСУ отбили массированный штурм россиян в Курской области и ликвидировали 140 северокорейских солдат.

Ранее стало известно о первом контрударе ВСУ за год, украинские силы освободили село Песчаное в Донецкой области.