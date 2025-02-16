Їхали під прапорами "перемоги": дрони ЗСУ спалили колону техніки ЗС РФ у Курській області (відео)

Понад десяток танків і близько роти солдатів 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ направили на мінне поле і рій БПЛА. Російські військкори звинувачують командування у зраді та вбивстві військових.

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Колону техніки 155-ї бригади морської піхоти Росії, що їхала під червоними прапорами "перемоги", знищено біля села Нікольське Курської області. Відео ударів дронами показала 47-а окрема механізована бригада "Магура".

За даними військових, росіяни знову пішли в штурм проти 47-ї бригади та суміжників. Колона складалася з понад десятка танків і близько роти солдатів. Також на штурм кинули "елітну" російську бригаду морпіхів із прапорами "перемоги".

"Але замість "перемоги" вийшло традиційне "мракобісся", — зауважили в українській бригаді.

Російські підрозділи не збентежило мінне поле і рій дронів 47-ї бригади. Мілітарі-пабліки з РФ пишуть, що те, що сталося зі 155-ю бригадою, — не помилка в плануванні, а зрада і вбивство.

Фокус уже писав, як ЗСУ відбили масований штурм росіян у Курській області та ліквідували 140 північнокорейських солдатів.

Раніше стало відомо про перший контрудар ЗСУ за рік, українські сили звільнили село Піщане в Донецькій області.