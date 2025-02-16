Удар российского дрона по ЧАЭС: сотрудники ГСЧС тушат пожар в сложных условиях (фото)

В МАГАТЭ сообщили, что из крыши саркофага еще поднимается дым и слышен запах горящего пластика. Но несмотря на ущерб, уровень радиации на объекте остается в пределах нормы.

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По состоянию на утро 16 февраля на Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожара, возникшего после удара российского дрона-камикадзе "Шахед" по внешней обшивке защитного саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком. По информации пресс-службы МАГАТЭ, украинские пожарные в сложных погодных условиях ликвидируют оставшиеся очаги возгорания.

Представители международной организации сообщили с места инцидента, что беспилотник пробил крышу большого арочного сооружения, построенного для предотвращения любого радиоактивного выброса из поврежденного реактора.

В результате удара в крыше образовалась дыра диаметром около шести метров, повреждена внутренняя и внешняя обшивка арки, а также часть оборудования и электрических кабелей. Однако несущие балки остались неповрежденными.

Пожарники продолжают тушения пожара на ЧАЭС в сложных погодных условиях Фото: ГСЧС

Поврждения на ЧАЭС Фото: ГСЧС

Поврждения на ЧАЭС

На месте удара группа МАГАТЭ обнаружила дым, исходящий из крыши, и запах горящего пластика — возгорание, вероятно, вызвано горючими материалами в обшивке крыши.

Также сообщается, что несмотря на ущерб, уровень радиации на объекте остается в пределах нормы. Измерения, проведенные специалистами подтвердили, что показатели не изменились по сравнению с предыдущими данными. В ближайшее время планируется установка дополнительных датчиков для мониторинга радиационного фона, но это станет возможным только после полной ликвидации пожара.

В свою очередь пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения сообщила, что на месте происшествия работают шесть сотрудников ГСЧС и две единицы спецтехники. Кроме того, из-за возможных рисков радиационного загрязнения на территории зоны отчуждения усилен контроль за радиационной ситуацией. При этом оперативный анализ данных не выявил превышения норм радиационного фона.

Фото: Facebook

"Радиационный фон в зоне отчуждения контролируется с помощью автоматизированной системы контроля радиационного состояния (АСКРС) в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации — раз в 1 минуту", — отмечено в сообщении.

Ранее эксперты рассказали, какие могут быть последствия российского удара по Чернобыльской АЭС. Отмечалось, что беспилотник, к счастью, не попал по той части саркофага, в которой законсервировано старое радиоактивное оборудование.