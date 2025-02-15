Удар РФ по ЧАЭС: спасатели локализовали пожар на саркофаге, который защищает от радиации

Радиационный фон в Киеве и Киевской области пока остается в норме. Превышений не наблюдается.

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Спасательным службам удалось локализовать возгорание внешней обшивки защитного саркофага над разрушенным 4-м энергоблоком на Чернобыльской атомной электростанции, которое возникло в результате удара российского дрона в ночь на 14 февраля. Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

"В 21:30 удалось локализовать возгорание заполнителя внешней обшивки Арки НБК", — отметила Гринчук.

Спасательные работы на ЧАЭС Фото: Радіо Свобода

Она также подчеркнула, что радиационный фон в Зоне отчуждения в норме и контролируется с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах.

"Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации — ежеминутно. Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем", — подчеркнула Гринчук.

В Киевской городской государственной администрации также подтвердили, что радиационный фон в Киеве и Киевской области остается в норме.

"Превышений не наблюдается. Специалисты постоянно мониторят ситуацию, замеры осуществляются каждые 3 часа", — отметили в КГГА.

Напомним, в ночь на 14 февраля дрон ВС РФ ударил по Чернобыльской АЭС, в результате чего загорелся саркофаг, который защищает мир от радиации.

В этот же день министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о разборке укрытия ЧАЭС.