Удар РФ по ЧАЕС: рятувальники локалізували пожежу на саркофазі, який захищає від радіації

Радіаційний фон у Києві та Київській області наразі залишається в нормі. Перевищень не спостерігається.

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Рятувальним службам вдалось локалізувати загоряння зовнішньої обшивки захисного саркофага над зруйнованим 4-м енергоблоком на Чорнобильській атомній електростанції, яке виникло внаслідок удару російського дрона у ніч на 14 лютого. Про це повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

"О 21:30 вдалося локалізувати загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК", — зазначила Гринчук.

Рятувальні роботи на ЧАЕС Фото: vibory-mer

Вона також підкреслила, що радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється за допомогою автоматизованої системи моніторингу в безперервному режимі на 39 пунктах.

"Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації — щохвилини. Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація перебуває під контролем", — наголосила Гринчук.

У Київській міській державній адміністрації також підтвердили, що радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в нормі.

"Перевищень не спостерігається. Фахівці постійно моніторять ситуацію, заміри здійснюються кожні 3 години", — зазначили в КМДА.

Нагадаємо, у ніч на 14 лютого дрон ЗС РФ вдарив по Чорнобильській АЕС, внаслідок чого загорівся саркофаг, який захищає світ від радіації.

У цей же день міністр внутрішніх справ України ігор Клименко повідомив про розбирання укриття ЧАЕС.