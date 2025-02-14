Клименко повідомив про розбирання укриття ЧАЕС: чи змінився рівень радіації

ДСНС стежить за радіаційним фоном на проммайданчику біля об'єкта "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Рівень радіації не зріс, запевнив міністр МВС Ігор Клименко.

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Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій прибули на місце удару по Чорнобилю та розбирають захисне укриття поруч з точкою влучання. Ведуться заміри радіаційного фону і з'ясували, що рівень радіації на Чорнобильській атомній електростанції не змінився. Про ситуацію на об'єкті "Укриття ЧАЕС" глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко написав у Telegram-каналі.

Клименко пояснив, що рятувальники розбирають фрагмент укриття 4-го енергоблока, щоб з'ясувати, чи є займання всередині. Зі слів посадовця, рівень радіації — звичний для проммайданчика на ЧАЕС. Показники радіації — 0,57 мкЗв/год і це "не перевищує допустимих значень".

Глава МВС додав, що на місці удару російських дронів працюють рятувальники-верхолази. Фахівці проводять регулярні вимірювання та передають результати до Координаційного центру Євросоюзу. Клименко запевнив, що постраждалих від влучання БПЛА ЗС РФ немає.

Зазначимо, дані про радіаційний фон можна побачити на порталі SaveEcoBot та на порталі КМДА. На обох дашбордах вказано результати моніторингу станом на 14 лютого. Бачимо, що заміри у столиці не показали зростання рівня радіації. Показники — від 166 до 215 мЗв/год.

Удар по Чорнобилю - радіаційна карта 14 лютого Фото: SaveEcoBot Удар по Чорнобилю - рівень радіації в Києві 14 лютого Фото: КМДА

Удар по Чорнобилю — що сталось 14 лютого

Фокус писав про удар по Чорнобилю, який відбувся в ніч на 14 лютого 2025 року. Вночі Повітряні сили інформували про хвилі атак "Шахедів", зранку президент України Володимир Зеленський повідомив про удар по саркофагу 4-го реактора. Зі слів президента, БПЛА ніс фугасну бойову частину, внаслідок вибухання якої загорівся фрагмент укриття. На місце удару прибули відповідні служби, пожежу загасили, зростання радіації не зафіксували, заявив він. Також з'явився коментар глави офісу президента Андрія Єрмака. На думку посадовця, росіяни навмисно атакували Чорнобильську АЕС.

Пресслужба ДСНС опублікувала фото укриття енергоблока атомної станції, який потрапив під удар російського дрона. На фото видно чорно пляму у верхній частині саркофага. Рятувальники повідомили, що на об'єкті працювало сім одиниць техніки та 25 фахівців.

Виконувач обов'язків голови Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підтвердив нічну атаку дронів ЗС РФ і про роботу засобів протиповітряної оборони. Про удар по Чорнобилю також повідомили МАГАТЕ: представники організації запевнили, що стежать за ситуацією.

Нагадуємо, речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував нічну атаку дронів РФ на об'єкт "Укриття". Тим часом президент Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію, щоб обговорити з партнерами питання захисту України від росіян.