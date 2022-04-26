У річницю трагедії на ЧАЕС над трьома атомними станціями України пролетіли три ракети РФ

Під час нового звернення президент України Володимир Зеленський закликав світ встановити контроль над атомними об'єктами в РФ, оскільки люди там "не усвідомлюють, що таке Чорнобиль".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У річницю трагедії на Чорнобильській атомній електростанції, що сталася 26 квітня 1986 року, над трьома українськими атомними станціями пролетіли три російські ракети. Про це у своєму відеозверненні у вівторок, 26 квітня, заявив президент України Володимир Зеленський.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами глави держави, йдеться про Запорізьку, Хмельницьку та Південноукраїнську атомні електростанції — російські ракети "пролетіли безпосередньо над блоками".

"Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів", — прокоментував інцидент Зеленський.

Також президент заявив, що російські сили "не усвідомлюють, що таке Чорнобиль" і це означає, що необхідно встановити глобальний контроль над атомними об'єктами та ядерними технологіями в РФ.

"Російські війська, які намагалися наступати на Київ через Чорнобильську зону, використовували цю закриту територію як військовий плацдарм. Вони облаштовували позиції на землі, на якій навіть стояти заборонено. Вони ганяли бронетехніку територією, де поховані забруднені радіацією матеріали і де кількість радіоактивних часток просто зашкалює. Вони зруйнували пункти дозиметричного контролю, зламали та розікрали систему контролю радіаційного стану на Чорнобильській АЕС, розграбували ядерну аналітичну лабораторію. Вони вкрали навіть забруднені речі, які конфіскували у порушників правил зони відчуження", — розповів Зеленський.

При цьому президент наголосив на професіоналізмі українських фахівців, які працюють на ЧАЕС, завдяки яким вдалося уникнути нової ядерної катастрофи. Крім цього, глава держави нагадав про пожежу, яка виникла на території Запорізької атомної електростанції 4 березня в результаті обстрілу з боку російських військ: "Якби світ не прокинувся тієї ночі, ми б сьогодні не згадували Чорнобиль, тому що всі думки були б про те, що Росія наробила на Запорізькій АЕС”.

Нагадаємо, 26 квітня дві крилаті ракети пролетіли на низькій висоті над майданчиком Запорізької АЕС. Там знаходиться 7 установок із великим запасом ядерного матеріалу.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що російські військові, які перебували в Зоні відчуження на ЧАЕС, зазнали значних доз радіаційного опромінення і жити багатьом з них залишилося не більше року.