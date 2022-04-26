В годовщину трагедии на ЧАЭС над тремя атомными станциями Украины пролетели три ракеты РФ

В ходе нового обращения президент Украины Владимир Зеленский призвал мир установить контроль над атомными объектами в РФ, поскольку люди там "не отдают себе отчет в том, что такое Чернобыль".

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В годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции, которая произошла 26 апреля 1986 года, над тремя украинскими атомными станциями пролетели три российские ракеты. Об этом в своем видеообращении во вторник, 26 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, речь идет о Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской атомных электростанциях — российские ракеты "пролетели непосредственно над блоками".

"Что это такое? Они что, угрожают? Или они пристреливаются? Просто нет слов", — прокомментировал инцидент Зеленский.

Также президент заявил, что российские силы "не отдают себе отчет в том, что такое Чернобыль" и это означает, что необходимо установить глобальный контроль над атомными объектами и ядерными технологиями в РФ.

"Российские войска, пытавшиеся наступать на Киев через Чернобыльскую зону, использовали эту закрытую территорию как военный плацдарм. Они обустраивали позиции на земле, на которой даже стоять запрещено. Они гоняли бронетехнику по территории, где захоронены загрязненные радиацией материалы и где количество радиоактивных частиц просто зашкаливает. Они разрушили пункты дозиметрического контроля, сломали и разворовали систему контроля радиационного состояния на Чернобыльской АЭС, разграбили ядерную аналитическую лабораторию. Они украли даже загрязненные вещи, которые конфисковали у нарушителей правил зоны отчуждения", – рассказал Зеленский.

При этом президент отметил профессионализм украинских специалистов, работающих на ЧАЭС, благодаря которым удалось избежать новой ядерной катастрофы. Помимо этого глава государства напомнил о пожаре, который возник на территории Запорожской атомной электростанции 4 марта в результате обстрела со стороны российских войск: "Если бы мир не проснулся той ночью, мы бы сегодня не вспоминали Чернобыль, потому что все мысли были бы о том, что Россия наделала на Запорожской АЭС".

Напомним, 26 апреля две крылатые ракеты пролетели на низкой высоте над площадкой Запорожской АЭС. Там находится 7 установок с большим запасом ядерного материала.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские военные, которые находились в Зоне отчуждения на ЧАЭС, подверглись значительным дозам радиационного облучения и жить многим из них осталось не больше года.