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Военный Фокус Российско-украинская война

"Привезут домой частичку Чернобыля": побывавшие на ЧАЭС россияне проживут не больше года

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Российские солдаты привезут домой частичку Чернобыля,
Фото: Facebook | "Невежество русских солдат зашкаливает, как и дозиметры".

По словам министра энергетики Германа Галущенко, военные РФ подверглись высокой дозе радиации, поэтому их ждет мучительная смерть от лучевой болезни. Также заражены примерно 10 тысяч единиц техники.

Российские военнослужащие, которые находились в Зоне отчуждения на ЧАЭС, подверглись значительным дозам радиации, радионуклиды остались и на военной технике, потому что металл также подвержен облучению. Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

Паек российского военнослужащего, оставленный в зоне ЧАЭС. , Чернобыль,
Паек российского военнослужащего, оставленный в зоне ЧАЭС.
Герман Галушко, министр энергетики,
Герман Галушко
Герман Галушко, министр энергетики,
Герман Галушко
Паек российского военнослужащего, оставленный в зоне ЧАЭС. , Чернобыль,
Паек российского военнослужащего, оставленный в зоне ЧАЭС.
Паек российского военнослужащего, оставленный в зоне ЧАЭС. , Чернобыль,
Герман Галушко, министр энергетики,
Герман Галушко, министр энергетики,
Паек российского военнослужащего, оставленный в зоне ЧАЭС. , Чернобыль,

"Российские солдаты привезут домой частичку Чернобыля — живыми или мертвыми, — объяснил министр. — Невежество русских солдат зашкаливает, как и дозиметры, по которым проверялся радиационный фон в местах дислокации захватчиков".

По словам Галущенко, россияне рыли окопы голыми руками, пересыпали радиоактивный песок в мешки для укреплений и дышали зараженной пылью.

По его оценкам, после месяца подобного облучения многие из российских солдат проживут не больше года. И это будет мучительная смерть от болезней.

Российские военные разграбили станцию и административные помещения: выносили практически все, что видели — от посуды до запчастей и приборов.

Радиационному облучению подвергся и личный состав, и военная техника, которая прошла через Чернобыль, — это порядка 10 тыс. единиц. Металл подвержен облучению и переносит радиацию, — напомнил министр энергетики.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники НАЭК "Энергоатом" после проверки грунтов пришли к выводу о том, что войска РФ подверглись воздействию смертельной дозы цезия и плутония в Зоне отчуждения. А другие люди, которые с ними контактировали, также могут умереть от лучевой болезни.