"Привезут домой частичку Чернобыля": побывавшие на ЧАЭС россияне проживут не больше года

По словам министра энергетики Германа Галущенко, военные РФ подверглись высокой дозе радиации, поэтому их ждет мучительная смерть от лучевой болезни. Также заражены примерно 10 тысяч единиц техники.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военнослужащие, которые находились в Зоне отчуждения на ЧАЭС, подверглись значительным дозам радиации, радионуклиды остались и на военной технике, потому что металл также подвержен облучению. Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Паек российского военнослужащего, оставленный в зоне ЧАЭС. [ + – ] Герман Галушко [ + – ] Герман Галушко [ + – ] Паек российского военнослужащего, оставленный в зоне ЧАЭС.

"Российские солдаты привезут домой частичку Чернобыля — живыми или мертвыми, — объяснил министр. — Невежество русских солдат зашкаливает, как и дозиметры, по которым проверялся радиационный фон в местах дислокации захватчиков".

По словам Галущенко, россияне рыли окопы голыми руками, пересыпали радиоактивный песок в мешки для укреплений и дышали зараженной пылью.

По его оценкам, после месяца подобного облучения многие из российских солдат проживут не больше года. И это будет мучительная смерть от болезней.

Российские военные разграбили станцию и административные помещения: выносили практически все, что видели — от посуды до запчастей и приборов.

Радиационному облучению подвергся и личный состав, и военная техника, которая прошла через Чернобыль, — это порядка 10 тыс. единиц. Металл подвержен облучению и переносит радиацию, — напомнил министр энергетики.

Ранее Фокус сообщал, что сотрудники НАЭК "Энергоатом" после проверки грунтов пришли к выводу о том, что войска РФ подверглись воздействию смертельной дозы цезия и плутония в Зоне отчуждения. А другие люди, которые с ними контактировали, также могут умереть от лучевой болезни.